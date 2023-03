Bem-estar animal e bolso dos consumidores

Bruxelas colocou em discussão pública uma proposta para baixar para 30% a actual densidade de alojamento dos frangos de carne, ou seja, para termos a mesma produção será necessário triplicar a área ocupada pelos aviários de frango. Duvido que o possível maior espaço concedido às aves justifique a impermeabilização de elevadas áreas de solos e a construção de inúmeros aviários, a qual conduzirá à elevação do custo de produção dos frangos criados na Europa (porque, entretanto, iremos importar cada vez mais carne de frango produzida sem estas exigências).

Manuel Illach, São Martinho do Porto

Óscares 2023

O festival de cinema mais conhecido do mundo tem revelado cada vez mais um certame que não faz jus à notoriedade que o cinema americano ocupa na respectiva história (um dia hão-de perguntar como o Top Gun 2 e Avatar 2 foram parar à categoria de melhores filmes), nem é capaz de disfarçar a atribuição de estatuetas ser pró-american movies (qualquer filme candidato na categoria de melhor filme estrangeiro é de longe melhor do que o premiado, porém o poder do streaming veio para ficar). Por isso, apelo ao jornalismo e, em particular, ao PÚBLICO que alarguem a sua cobertura e crítica de cinema a outras latitudes (e.g. Bollywood, Nollywood, Latinwood) e reforcem a análise da Europawood, Asianwood e Arabwood. Por fim, muitos parabéns ao J. Gonzalez por ter chegado à ribalta, mas contra uma produção da “maçãzinha” era difícil. Portanto, de Hollywood não veio “nada de novo”.

Emanuel Carvalho, Lisboa

Desculpas esfarrapadas

O desvario e a leviandade com que a cúpula da Igreja actua face aos abusos sexuais cometidos por padres chegaram à estratosfera e deixam péssima impressão. Como é possível que gente tão mal preparada e tão pouco conectada com a realidade social do país se encontre à frente de dioceses?

Finda a primeira vaga das declarações, quase sempre pautadas pela falta de empatia para com as vítimas, diversos bispos, entre eles os do Porto e de Leiria-Fátima, enveredaram por outra estratégia, pedindo desculpa pelo fracasso na comunicação. A falha faz parte da condição humana, mas o que se passa nas fileiras do episcopado já vai além do aceitável e deixa a opinião pública inquieta.

Arrepia-me que o bispo de Santarém, José Traquina, invoque a depressão sofrida por um pároco e dirigente dos escuteiros para justificar os abusos que este fez. Escandaliza-me que o bispo de Beja, João Marcos, após defender, de modo peremptório, que os padres abusadores devem ser perdoados e que é pouco católico actuar de outro modo, venha pedir desculpa, com a maior desfaçatez, certamente porque levou um bom apertão.

Quem dá provas de tanta irresponsabilidade deixou de ter condições para estar à frente de instituições e perdeu a credibilidade, além de minar o esforço, oriundo de outros sectores da Igreja, para ajudar as vítimas dos abusos e afastar os abusadores.

Jorge Vaz Seixas, Sines

IL: Partido Liberal ou Neoliberal?

Na primeira página da edição dominical do PÚBLICO, numa sugestiva chamada, podemos ler a seguinte e singela declaração: “O liberalismo sempre foi uma ideologia moderada.” Quem disse isto? Thatcher? Reagan? Nenhum dos dois, caro leitor. Devemos a “pérola” a Carlos Guimarães Pinto, ilustre deputado da IL. Como ele recusa que se lhe cole o rótulo do neoliberalismo, impõe‑se a pergunta: será que Carlos Guimarães Pinto conhece realmente o ideário do seu partido? Aí temos, de facto, o endeusamento das forças cegas do mercado, com a consequente defesa neoliberal do “Estado mínimo”. É de tal ordem esse endeusamento (como podemos atestar, por exemplo, pelo teor histérico das reacções ao programa Mais Habitação) que faria corar de vergonha o verdadeiro fundador do liberalismo, ou seja, Adam Smith. Na sua obra‑prima, Riqueza das Nações, Smith não desconhece a necessidade, cuja satisfação incumbe ao Estado, de criar e preservar serviços públicos (indispensáveis à vida social, mas insusceptíveis de ser fruto do jogo anárquico da livre concorrência). Não limita as funções de soberania, por conseguinte, à defesa do país e à administração da justiça. Em suma: à luz dos princípios da IL, Smith, se fosse vivo, seria um perigoso “socialista”!

Eurico de Carvalho, Vila do Conde