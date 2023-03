Caça russo colide com drone norte-americano no mar Negro

Um avião de combate russo Su-27 Flanker colidiu com um drone dos Estados Unidos no mar Negro, disse esta terça-feira a Força Aérea norte-americana. As duas aeronaves estariam em manobras em espaço aéreo internacional. A Rússia nega que tenha havido uma colisão.

De acordo com o comunicado divulgado pela Força Aérea dos EUA, o drone norte-americano MQ-9 Reaper estava a executar uma operação de rotina quando foi "interceptado e atingido" por um avião russo, resultando na queda e "perda completa" da aeronave não-tripulada norte-americana.

Os norte-americanos falam em manobras de dois caças Su-27, acusando os russos de levar a cabo uma "intercepção pouco segura e pouco profissional" sobre o mar Negro.

"Aproximadamente às 7h03 [8h03 em Lisboa], uma das aeronaves russas Su-27 atingiu a hélice do MQ-9, forçando as forças norte-americanas a fazer descer o MQ-9 em águas internacionais. Várias vezes antes da colisão, os Su-27 largaram combustível e voaram em frente ao MQ-9 de uma maneira imprudente, ambientalmente insensata e pouco profissional", refere a refere a nota, citando o general James B. Hecker, comandante da Força Aérea dos Estados Unidos na Europa e África.

O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, adiantou que o Presidente norte-americano, Joe Biden, já foi informado do incidente.

Kirby comentou que não é a primeira vez que aeronaves russas e norte-americanas se interceptam, mas destaca que este incidente tem contornos "únicos" por ter resultado na queda do drone.

"Responsáveis do departamento de Estado vão falar directamente com os seus homólogos russos e expressar as nossas preocupações acerca desta intercepção pouco segura e pouco profissional", disse. A informação foi confirmada pelo porta-voz do departamento de Estado, Ned Price, avançando que o embaixador da Rússia vai ser convocado ainda esta terça-feira a Washington.

Os Estados Unidos já operavam com drones no mar Negro ainda antes do início da guerra na Ucrânia, para além de levar a cabo vários voos sobre território europeu soberano e águas internacionais. Ao longo do conflito, as aeronaves russas e norte-americanas têm estado activas nesta região, sem que houvesse conhecimento de situações semelhantes. A Força Aérea acrescenta, no entanto, que este incidente "segue um padrão de acções perigosas por parte de pilotos russos em interacções com aeronaves dos EUA e de aliados em espaço aéreo internacional".

"Estas acções agressivas de equipas russas são perigosas e podem levar a erros de cálculo e escalada não intencional" do conflito, avisa no comunicado.