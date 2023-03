Be real, a era do fake já era

Nesta arte de enganar são várias as artimanhas. Evoluímos desde a publicidade enganosa do passado aos perfis falsos na Internet que podem ser prejudiciais para pessoas e até marcas.

Nos dias de hoje, muitos são os utilizadores que desconfiam da veracidade de certos perfis e mensagens partilhadas. No entanto, gerou-se uma corrente contrária — o be real. Ao invés de se mostrar apenas o lado incrível das marcas, alguns perfis começaram a partilhar dificuldades, o processo por detrás da construção de um serviço ou produto, o designado behind the scenes que cada vez mais é fundamental ser partilhado para que outras pessoas e marcas se possam inspirar e aprender.

Atualmente, a definição do “eu” torna-se cada vez mais difícil, num mundo dominado pelos ambientes digitais em que a dicotomia real/digital se esbate e onde se abrem as portas para a criação do “eu digital” – este que nem sempre é o espelho da realidade.

Quantas vezes por dia vemos perfis de pessoas e marcas incríveis que transmitem uma realidade incrível, com produtos e serviços e vidas incríveis... que, muitas vezes, não correspondem à realidade. O fake tornou-se parte das narrativas contemporâneas, tendo por base a comparação e a expectativa de aquisição de capital social — a auto-estima tornou-se refém do número de mais visualizações de uma publicação.

Segundo a “Teoria dos Papéis” do sociólogo Erving Goffman, vivemos numa sociedade teatral em que cada indivíduo assume diversos papéis ao longo da sua vida. Consoante o contexto em que se encontra, adapta-se para corresponder às expectativas da sociedade.

Tal como acontece no mundo real, no virtual temos liberdade para nos apresentarmos como melhor nos sentimos, ou até, como queremos parecer aos olhos dos outros. A procura por corresponder às expectativas faz parte da génese humana.

A forma como o mundo é apresentado pelos meios de comunicação, em geral, e particularmente na publicidade, sugerem universos ideais distintos da realidade de quem está do outro lado a ver, criando um desejo e a vontade de se ser como as personas apresentadas. Criam-se role models que inspiram e motivam, representando autenticidade, integridade e refletindo comportamentos “ideais”. O desejo e a curiosidade são palavras-chave nesta equação, funcionando como triggers para o consumo.

Os influencers ou criadores de conteúdos digitais partilham conteúdo aliciante. Por esse motivo conseguem atrair um grande número de seguidores. São admirados e geram curiosidade. A grande questão é: onde se esbate a fronteira do real e do fake?

Os novos tempos vieram trazer novas formas de viver e comunicar. Hoje a Internet é utilizada diariamente por mais de três mil milhões de utilizadores espalhados por todo o mundo. Por facilitar a comunicação e a partilha de conteúdos, este é o canal percecionado como recurso imprescindível.

As redes sociais oferecem a possibilidade de comunicar à distância e de gerar novos fluxos de comunicação. Nestes ambientes há, também, uma maior abertura para a criação de perfis falsos — o chamado catfish. Esta é uma problemática que deve ser tida em conta e encarada com seriedade. Este conceito está associado a esquemas mais sofisticados e maliciosos nas redes sociais e na Internet, mas o princípio é o mesmo: fingir ser algo que não se é, para enganar alguém.

Nesta arte de enganar são várias as artimanhas. Evoluímos desde a publicidade enganosa do passado aos perfis falsos na Internet que podem ser prejudiciais para pessoas e até marcas. A Internet abre a possibilidade de alcançar um maior número de pessoas tornando o número de vítimas proporcionalmente maior. É fundamental abordar este tipo de assuntos e consciencializar a comunidade digital para esta e outras problemáticas.

Ser autêntico gera confiança, credibilidade e, acima de tudo, é um fator diferenciador. O be real, não sendo de propósito e não querendo fazer publicidade à mais recente rede social, mas fazendo-o, é o espelho daquilo que as marcas devem ser: reais e autênticas. Quando a minha marca é genuína e fiel à sua cultura e valores, com uma comunicação autêntica e people centric, ganho a confiança da minha audiência, ganho credibilidade e acima de tudo diferencio-me das outras marcas.

Muitas foram as marcas que se aperceberam que, neste novo paradigma, têm de ser verdadeiras, não esquecendo que são feitas de pessoas a comunicar para pessoas. A aposta na criação de conteúdo genuíno deve ser o primeiro passo a dar. Bem como, capturar momentos da verdadeira cultura da marca e dar palco às pessoas que a representam, pois são elas que a fazem crescer todos os dias, são parte da sua identidade.

A era do fake já era.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990