Mercadona: “A nossa grande expansão será no centro de Portugal”

Grupo de retalho alimentar perdeu 50 milhões no mercado português em 2022, onde espera atingir o break even em 2023.

A cadeia de supermercados Mercadona, que soma 39 lojas em Portugal desde o Verão de 2019, prevê acelerar agora ao Centro e seguir para o Sul. "A nossa grande expansão [em Portugal] será no centro" do país, onde pretende também avançar com destino ao Algarve, revelou Juan Roig, presidente executivo da companhia, esta terça-feira.

A actividade da Mercadona em Portugal ainda representou perdas de 50 milhões de euros para os resultados do grupo espanhol em 2022. Mas Juan Roig estima que o equilíbrio entre o que o grupo já investiu neste mercado, desde Julho de 2019, e as receitas seja atingido em 2023 ("deveremos ficar a zero", ou seja sem prejuízo, "este ano" em Portugal, detalhou durante a conferência). Para esse ano está prevista a abertura do segundo centro logístico do grupo espanhol em Portugal, com um investimento de mais de 200 milhões de euros.

Durante a apresentação dos resultados da empresa de distribuição, Roig afirmou que o grupo investiu 140 milhões de euros em Portugal em 2022, ano em que finalizou com 39 supermercados, contabilizando 10 novas aberturas.

Portugal é o primeiro país de internacionalização da Mercadona, que nasceu em 1977. A expansão no território nacional começou há pouco menos de quatro anos, na área metropolitana do Porto.

"Compramos mais do que vendemos em Portugal"

Esta terça-feira, na apresentação de resultados, Juan Roig contabilizou em 779 milhões de euros as compras que o grupo que lidera realiza em território português - "compramos mais do que vendemos em Portugal", afirmou o gestor. Neste mercado, as vendas aumentaram mais 70% em 2022, para 737 milhões de euros.

A companhia terminou 2022 com vendas de 31,04 mil milhões de vendas na Península Ibérica, um crescimento de 11% face ao consolidado em 2021. Os resultados líquidos totais foram de 1,51 mil milhões de euros, uma subida de 8,07%.

Para 2023, o grupo espera subir as vendas para 32 mil milhões de euros em termos consolidados. A estimativa de abertura de lojas é de 58 em Espanha, e 10 para Portugal - "gostaríamos de abrir mais", porque "estamos muito contentes" com o país, disse Roig, mas a plataforma logística em desenvolvimento em Almeirim será fundamental para tal.