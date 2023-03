Dona do Facebook despede mais 10.000 e congela 5000 contratações

O número de pessoas despedidas no sector tecnológico dos EUA em dois meses e meio de 2023 está a aproximar-se rapidamente do número de despedimentos registados em todo o ano de 2022. E o mais recente contributo para este desempenho negativo nos postos de trabalho é o da empresa Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, que vai despedir mais 10 mil pessoas e congelar 5000 contratações.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt