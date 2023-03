Surf: João Chianca e Caitlin Simmers vencem em Peniche

O surfista brasileiro João Chianca venceu, nesta terça-feira, a prova de elite da Liga Mundial de Surf (WSL) na Praia de Supertubos, em Peniche, a primeira da sua carreira, derrotando na final o australiano Jack Robinson, líder do ranking.

Com condições épicas, que levaram a multidão à "loucura", Chianca teve um desempenho espectacular, conseguindo 17,57 pontos em 20 possíveis nas duas melhores ondas (9,07 e 8,50), levando a melhor sobre Robinson, que marcou 15,14 (8,97 e 6,17).

O MEO Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito principal da WSL, arrancou no sábado e vai terminou nesta terça-feira com a final feminina, na qual se impôs a norte-americana Caitlin Simmers.

A surfista de apenas 17 anos levou a melhor, na Praia de Supertubos, sobre a compatriota Courtney Conlogue, marcando 13,50 pontos nas duas melhores ondas (7,17 e 6,33), em 20 possíveis, contra os 12,83 (9 e 3,83) da adversária.