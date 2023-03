Ciclismo: bonificações deverão decidir Volta ao Alentejo 2023

No final do mês, uma das provas mais marcantes do calendário nacional ligará Beja a Évora, ao longo de mais de 830 quilómetros.

A Volta ao Alentejo "celebra" a sua 40.ª edição, entre 22 e 26 de Março, com um percurso mais extenso e sem contra-relógio, que ligará Beja a Évora, ao longo de mais de 830 quilómetros.

O "roteiro" final da 40.ª "Alentejana", ideal para homens rápidos e roladores, foi apresentado nesta terça-feira no Alandroal, confirmando a ausência do habitual contra-relógio de Castelo de Vide, que "caiu" do percurso após cinco anos a desempenhar um papel decisivo na definição da classificação final.

Na edição mais longa dos últimos anos serão percorridos 832,5 quilómetros nas diversas latitudes da região alentejana, com as primeiras pedaladas a serem dadas entre Beja e Ourique, num total de 168,8 quilómetros.

Etapas da 40.ª Volta ao Alentejo: 22 Março 1.ª etapa: Beja - Ourique, 168,8 km

23 Março 2.ª etapa: Castro Verde - Grândola, 170,8 km

24 Março 3.ª etapa: Vendas Novas - Estremoz, 191,4 km

25 Março 4.ª etapa: Crato - Castelo de Vide, 146,6 km

26 Março 5.ª etapa: Monforte - Évora, 154,9 km

À ligação entre Castro Verde e Grândola - 170,8 quilómetros sem dificuldades de maior -, segue-se a etapa mais longa desta edição, 191,4 quilómetros com partida de Vendas Novas e chegada a Estremoz.

O fim-de-semana começa já em pleno Alto Alentejo com a quarta etapa a sair do Crato para cumprir 146,6 quilómetros até Castelo de Vide, naquela que será, provavelmente, a jornada mais decisiva, já que conta com as subidas Cabeço do Mouro, Serra de São Mamede, Porto de Espada, Marvão e, por fim, a Serra de São Paulo, a 19,4 quilómetros da meta.

No entanto, não será de descartar que o sucessor do venezuelano Orluis Aular (Caja Rural) seja decidido graças às bonificações, atribuídas em todas as etapas, incluindo na quinta e última, uma ligação de 154,9 quilómetros com início em Monforte e chegada ao centro histórico de Évora, mais concretamente à Praça do Giraldo.

Aular, cuja presença já está confirmada, procurará tornar-se apenas no segundo ciclista a vencer por duas vezes a "Alentejana", algo que só o espanhol Carlos Barbero (2014 e 2017) conseguiu na história da prova.