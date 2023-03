Carlos Alcaraz acelera até aos 100 em Indian Wells

Ao fim de 132 encontros realizados no circuito principal, Carlos Alcaraz obteve a centésima vitória. Aconteceu diante do neerlandês Tallon Griekspoor, na terceira ronda do BNP Paribas Open, que decorre em Indian Wells, e colocou o espanhol de 19 anos entre os mais rápidos a atingir esse registo, atrás do recordista John McEnroe (131 encontros) e à frente de Andre Agassi (135), Rafael Nadal (137), Mats Wilander e Jimmy Connors (ambos com 138).

A primeira das 100 vitórias de Alcaraz aconteceu em Fevereiro de 2020, no Rio Open, quando era então 406.º no ranking e derrotou o compatriota Albert Ramos-Vinolas – num duelo épico, concluído com os parciais de 7-6, 4-6 e 7-6, às três da manhã locais. A mais notória teve lugar em Setembro passado, na final do US Open, sobre Casper Ruud (por 6-4, 2-6, 7-6 e 6-3), e deu-lhe o primeiro troféu do Grand Slam e a liderança do ranking mundial.

Depois de derrotar Griekspoor (36.º), por 7-6 (8/6), 6-2, Alcaraz vai discutir um lugar no quartos-de-final do BNP Paribas Open com o britânico Jack Draper, de 21 anos. No primeiro confronto com o ídolo e o mais ilustre dos seus compatriotas tenistas, Draper (56.º) superou Andy Murray (55.º), por 7-6 (7/2), 6-2, após anular um set-point com um ás na partida inicial e fechar com um terceiro break, concretizado na quinta-dupla falta do britânico de 35 anos.

Electric slide ??@carlosalcaraz gets win #100 and earns the @BMWUSA Shot of the Day#TennisParadise pic.twitter.com/8zdIaEkl9O — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 14, 2023

“Admiro Andy desde que era muito novo. Vi-o em Wimbledon, pela primeira vez, em 2013 e, depois, tive a oportunidade de o conhecer e treinar-me com ele bastantes vezes a partir de 2019. É uma pessoa realmente especial, um grande campeão, um grande ser humano e sou um privilegiado por o ter defrontado”, disse Draper, que já na ronda anterior tinha eliminado outro compatriota, Daniel Evans (29.º).

Murray já tinha elogiado o jovem britânico, salientando a boa movimentação de Draper, tendo em conta a sua envergadura (1,93m e 85kg). “Penso que ele vai um jogador de topo durante muito tempo”, prognosticou Murray.

Em destaque em Indian Wells esteve igualmente Stan Wawrinka (100.º), que, noutro duelo de gerações, venceu Holger Rune (8.º), por 6-2, 6-7 (5/7) e 7-5. O suíço de 37 anos poderia ter abreviado a vitória, se, no segundo set, tivesse aproveitado um match-point quando serviu a 5-3 ou a vantagem de 5/2 no tie-break. Mas a eficácia do primeiro serviço no set decisivo (17 pontos ganhos em 20) revelou-se determinante para Wawrinka ultrapassar o dinamarquês de 19 anos, que lhe tinha vencido o anterior duelo, em Outubro passado.

“Os últimos 45 minutos foram duros. Tinha o encontro controlado, estava a jogar bem, a colocar muita pressão e devia ter ganhado bem mais cedo. Comecei a sentir-me nervoso e hesitei um bocadinho e ele voltou ao jogo. É um jogador espantoso, ainda jovem. Foi importante manter-me mentalmente calmo, porque estou a jogar bem”, resumiu Wawrinka após a 550.ª vitória no ATP Tour e a nona neste ano, mais uma que o total de 2022.

“Em toda a minha carreira só soube competir de uma maneira: a lutar, trabalhar, a puxar por mim e ser positivo”, afirmou Wawrinka, que está nos oitavos-de-final de um Masters 1000 pela primeira vez desde 2020.