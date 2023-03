Trevo vão de carro Daqui à Lua, no terceiro single do seu novo álbum Ar, Amar e Terra

Anunciado com dois singles, Eu falo alto e Estava escrito, o novo álbum dos Trevo manteve em segredo o título quase até ao lançamento, em 18 de Novembro de 2022. Depois, ficámos a saber que era Ar, Amar e Terra, que teve a primeira apresentação ao vivo no Musicbox, logo no dia 24. Mais de três meses passados, e já num novo ano, chega a single e videoclipe mais um tema desse álbum, Daqui à Lua, em estreia esta terça-feira. Protagonizado por Gonçalo Bilé, guitarrista do grupo, e pela actriz Cátia Baruch, o videoclipe retrata, escrevem eles, “uma simples viagem de carro, onde tudo muda”. Ou, segundo Gonçalo, “uma história que acabou. Uma relação marcada por uma distância quase astronómica, que na verdade é uma janela para novos começos!”

Trevo é um trio constituído por Gonçalo Bilé (que em 2020 foi semifinalista do concurso The Voice Portugal), Ricardo Pires e Ivo Palitos, e estreou-se com um disco homónimo, em 2016, editado pela Ponto Zurca, onde num total de doze temas havia canções como Face meu, face meu (quantos likes tens), Cheguei e disse, Dama de carmim, Quero-te mais do que uma semana, Casamento ou Feira da ladra. Percorreu depois vários palcos de Norte a Sul, participando em festivais como o Sol da Caparica, Sumol Summer Fest ou o Caparica Surf Fest. O seu segundo álbum, Ar, Amar e Terra, além dos temas já publicados em single e videoclipe, conta com mais oito: Se eu desenhasse, Olha lá, Mazelas, Mas que fada, Oh da Joana, Se eu soubesse que era assim, Gabriela e Eu cá cresci na rua. Além de Gonçalo Bilé (guitarra e voz), Ricardo Pires (baixo e voz) e Ivo Palitos (bateria e voz), participaram nas gravações Paulo Borges (teclados) e Diogo Santos (acordeão). Gravado e misturado nos estúdios LastStep, a captação esteve a cargo de Filipe Trigo, a mistura de Francisco Grilo e a masterização (no Mister Master) de Rui Dias.