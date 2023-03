Quarta na TV: Araújo entrevistado, Lasso em campo e exéquias a Estaline

CINEMA

Uma Guerra Pessoal

TVCine Edition, 18h20

Com Rosamund Pike, Tom Hollander, Jamie Dornan, Jérémie Laheurte e Stanley Tucci nos papéis principais, um drama biográfico, com realização de Matthew Heineman, sobre Marie Colvin, a jornalista de guerra norte-americana que morreu em Fevereiro de 2012, ao serviço do jornal britânico The Sunday Times, na sequência do bombardeamento do exército sírio contra um edifício usado pela imprensa na cidade de Homs.

O filme abre mais uma sessão tripla da programação Mês da Mulher (em exibição às quartas, até dia 29). Continua, às 20h10, com Colette, o biopic de Wash Westmoreland sobre Sidonie-Gabrielle Colette, que tinha reputação de escandalosa na Paris da transição do século XIX para o XX e é hoje considerada uma das mais importantes e inovadoras escritoras francesas

Às 22h, é a vez de Margot, documentário de Catarina Alves Costa sobre a etnomusicóloga e pianista Margot Dias, que estudou o povo maconde quando Moçambique era uma colónia.

Luz da Minha Vida

AMC, 22h10

Um vírus exterminou quase todas as mulheres. As sobreviventes enfrentam a captura, violação e morte. Um pai deambula pela floresta com a filha de 11 anos, que finge ser um rapaz para não chamar a atenção. É então que se cruzam com um desconhecido...

Este drama de ficção científica foi a estreia na realização de Casey Affleck, que também escreveu o argumento e entra no elenco, ao lado de Tom Bower, Elisabeth Moss e Anna Pniowsky.

A Vida Não É Um Sonho

Prime Video, streaming

Chega hoje à plataforma o filme de Darren Aronofsky que marcou o ano 2000 mas que, em Portugal, foi para o circuito de vídeo sem passar pelas salas de cinema. Ellen Burstyn foi nomeada para o Óscar de melhor actriz pela sua interpretação de Sara, uma mulher viúva, solitária, cuja relação mais próxima é com a sua televisão (e com os programas mais bizarros).

Todas as personagens que interessam neste filme são consumidas por algum vício – chocolate, televisão, comprimidos de dieta, heroína. São imagens fortes, de obsessão autodestrutiva, em ilusão e degradação constante, de gente como Sara, o filho (Jared Leto), a sua namorada (Jennifer Connelly) ou o dealer (Marlon Wayans).

SÉRIE

Ted Lasso

Apple TV+, streaming

Entra em campo a terceira temporada da comédia sobre o treinador de futebol americano que vai orientar uma equipa de futebol europeu. Apesar da fama conquistada nos EUA e das suas inegáveis boas intenções, a verdade é que ele não percebe absolutamente nada da modalidade que aceitou treinar. Mas isso não o vai impedir de fazer aquilo em que é especialista: transformar cada um dos jogadores na sua melhor versão.

Criada e interpretada por Jason Sudeikis, a personagem de Ted Lasso tem feito sucesso de audiências e valeu à série, entre muitas outras distinções, 11 Emmys e dois Globos de Ouro.

DOCUMENTÁRIO

Funeral de Estado

RTP2, 23h12

Março de 1953. Depois de 30 anos a governar a União Soviética sob um regime ditatorial, Joseph Estaline morre. Nos dias imediatamente a seguir, os membros do comité do Partido Comunista, outrora fiéis seguidores do ditador, revelam a sua sede de poder. Nas ruas, durante as cerimónias fúnebres, centenas de milhares de pessoas surgem devastadas pela partida do ditador.

Exibido no Festival de Cinema de Veneza, Funeral de Estado é assinado pelo realizador bielorrusso Sergei Loznitsa e mostra imagens inquietantes de um povo que, apesar de ter vivido décadas de submissão e terror, se deixou enganar pelo culto à personalidade de Estaline, promovido pela máquina política soviética.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Falta de médicos e de outros profissionais, demissões em bloco, serviços encerrados pelo país. Estes são alguns dos sintomas do estado do Serviço Nacional de Saúde (SNS) a comentar por Fernando Araújo na Grande Entrevista de Vítor Gonçalves.

Em Novembro do ano passado, Araújo tomou posse como responsável máximo da Direcção Executiva do SNS, criada para melhorar a gestão da saúde pública. Além dos seus planos para a área, é chamado a esclarecer as funções, o funcionamento interno e a articulação com outros agentes da nova entidade que lidera.