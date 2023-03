Plano para as urgências pediátricas da região de Lisboa é “um remendo” e é “confuso”

Director da maior urgência pediátrica de Lisboa e Vale do Tejo sublinha que no Porto houve “uma verdadeira reforma”. Já a reorganização esta segunda-feira anunciada é “um remendo”, diz.

Gonçalo Cordeiro Ferreira, director da pediatria do Hospital Dona Estefânia, lamenta que não se tenha ido mais longe no plano de reorganização das urgências pediátricas em Lisboa e Vale do Tejo, onde quatro serviços ficam oficialmente de portas fechadas à noite a partir de Abril - além do de Loures, onde isto já acontece desde o início de Março, o de São Francisco Xavier (Lisboa),o de Torres Vedras e o de Setúbal (de 15 em 15 dias). Para o ex-presidente da Comissão Nacional de Saúde Materna, da Criança e do Adolescente, estas medidas "são paliativas". "Um dia vamos ter que adoptar medidas corajosas", sublinha, defendendo que devia haver pediatras nos centros de saúde.