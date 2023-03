Alexandre Patrício Gouveia, o homem que “nunca desistiu” da verdade sobre Camarate

Alexandre Patrício Gouveia, que morreu este domingo aos 70 anos, empenhou-se no esclarecimento do desastre de Camarate e deixou trabalho feito na divulgação da Batalha de Aljubarrota.

Alexandre Patrício Gouveia (1952-2023), antigo membro do Governo liderado por Francisco Pinto Balsemão, destacou-se na vida cívica pelo seu empenho no apuramento sobre as causas da queda do avião, que vitimou Sá Carneiro e o seu irmão mais velho, António Patrício Gouveia, em Camarate. “Nunca desistiu e foi bastante determinante para que o processo continuasse”, afirma ao PÚBLICO José Ribeiro e Castro, antigo líder do CDS, que partilhou essa causa com o gestor, que morreu este domingo aos 70 anos, vítima de doença.

O antigo líder do CDS refere-se ao momento, em meados dos anos 1990, em que se percebeu que “o Estado não era capaz de esclarecer as causas da queda do avião” em que seguiam o então primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro, e o ministro da Defesa Adelino Amaro da Costa (CDS).

Nessa altura, o empenho de Alexandre Patrício Gouveia “revelou-se determinante”, já que se aproximava o risco de prescrição de eventuais crimes. Só uma acusação particular apresentada pelas das famílias das vítimas poderia fazer o processo avançar no quadro judicial e contrariar a decisão do Ministério Público de não deduzir acusação. “Foi um trabalho que ele fez incansavelmente”, recorda Ribeiro e Castro, referindo igualmente à colaboração de Patrício Gouveia com a investigação jornalística da TVI realizada na altura sobre o caso.

Em 2020, quando passavam 40 anos sobre o desastre, Alexandre Patrício Gouveia publicou o livro Os Mandantes do Atentado de Camarate – O Envolvimento Americano, com a tese de que a queda do avião estava relacionada com tráfico ilegal de armas possivelmente com ligação ao escândalo Irangate (troca de reféns por armas).

“Fora do Parlamento foi uma das pessoas que mais contribuiu para o esclarecimento do caso [Camarate]”, afirma o antigo líder centrista, atribuindo o empenho de Patrício Gouveia ao “amor pelo seu irmão e pela verdade”.

O gestor, que presidia à administração da subsidiária portuguesa do grupo El Corte Inglês, deixou igualmente marca no estudo e divulgação de algumas matérias da História de Portugal. Foi o impulsionador e presidente da Fundação Batalha de Aljubarrota, que tem como missão preservar e valorizar o campo do confronto militar através de um centro interpretativo. É na qualidade de presidente e de “inspirador” da fundação que o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, o evoca, destacando a “identidade histórica e cultural de Portugal” como “causa da sua vida”, segundo uma mensagem divulgada no site da Presidência da República.

Actualmente, Patrício Gouveia era membro da direcção da Sociedade Histórica Independente, liderada por Ribeiro e Castro, com quem também partilhou o trabalho no desenvolvimento do movimento 1º de Dezembro, criado em 2012 e que pretendia repor a data como feriado nacional.

Nesta área da História de Portugal, Patrício Gouveia escreveu um livro sobre a batalha de Trancoso, entre as forças portuguesas e castelhanas em 1385, e um outro sobre um outro confronto militar da época D. Nuno Alvares Pereira - o início da crise 1383 – A batalha dos Atoleiros, que vai ser apresentado no dia 23. “Fez um trabalho muito discreto mas muito importante na História do país”, assinala Ribeiro e Castro.

Alexandre Patrício Gouveia foi adjunto para os Assuntos Económicos no gabinete do primeiro-ministro Pinto Balsemão (1981-83), adjunto do gabinete do Ministro do Comércio (1983-84), Álvaro Barreto, e vice-presidente do Banco Chemical Portugal. Foi membro do Fórum Portugal Global junto da Comissão Trilateral, assim como do Fórum para a Competitividade e do Conselho Coordenador da SEDES, segundo as notas biográficas da Aletheia Editores, que também editou o livro do autor Economia Portuguesa na Zona Euro.

O velório de Alexandre Patrício Gouveia está marcado para esta segunda-feira a partir das 18h00, na Basílica da Estrela. O funeral será amanhã às 13h00.