Outra vez o controlo de preços?!

Conta-se que Albert Einstein um dia definiu o conceito de insanidade da seguinte forma: “A insanidade consiste em repetir a mesma coisa, vez após vez, esperando resultados diferentes.” Pois bem, a tirada aplica-se ao momento presente. Com a inflação ainda em valores elevados, depois de tanta e boa gente nos ter assegurado que a inflação seria temporária, e com os preços dos bens alimentares a crescerem de forma particularmente expressiva, a ideia do controlo de preços regressou ao discurso político. Trata-se de uma ideia que contém um forte apelo social, numa altura em que os preços altos prejudicam sobretudo as classes médias-baixas — num país onde o elevador social tem estagnado e que começa a deixar de ter a classe média-alta típica dos países prósperos. Contudo, corresponde também a uma proposta política que a história tem condenado sempre ao fracasso. De uma forma simples, o controlo de preços não funciona.

