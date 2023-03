O escândalo da CP

O que vejo acontecer na CP enche-me de revolta, embora não seja passageiro frequente da companhia. Greves constantes, de maior ou menor duração, que se arrastam há meses sem solução à vista. Milhares de portugueses constantemente afectados vêem as suas vidas, os seus empregos e a tranquilidade física e mental a que têm direito permanentemente prejudicados. Compram passes mensais que só utilizam parcialmente sem qualquer reembolso do dinheiro gasto e os chamados "serviços mínimos" postos à sua disposição são ridículos.

Os direitos de algumas centenas de trabalhadores da CP lesam gravemente os direitos de milhares de outros e tudo vai continuando assim, meses a fio, sem que transpareça de qualquer das partes, Governo e sindicatos, uma réstia de esperança na resolução do conflito. A CP é uma empresa pública e os seus clientes são os passageiros portugueses, mas não se ouve do ministro da tutela dos transportes uma explicação para o que vem acontecendo, num silêncio intolerável que não se pode aceitar. A situação mantém-se escandalosamente, diria mesmo vergonhosamente!

Hernâni João, Lisboa

A Igreja em tempo de Quaresma

A Quaresma é o período que ora vivemos e que consiste no tempo penitencial que decorre até à Páscoa. É um tempo marcado por uma necessária reflexão, assente na introspecção de todos e de cada um, em que o povo de Deus vive a Paixão de Cristo e procura o perdão para os seus pecados e para os de todo um mundo que vive em permanente conflito. Também a Igreja deve fazer o seu período penitencial e, se este pressupõe o reconhecimento de humildade nos erros e de frontalidade face aos pecados dos homens, do mesmo modo deve respeitar e honrar as vítimas dos males provocados por aqueles que, no seu seio, afrontaram crianças indefesas, abusando delas.

A Igreja precisa de se purificar na justiça da sua prática e quando recua em afastar padres, que não a respeitaram, está a misturar-se com más condutas, e em perigo de perder o respeito dos paroquianos. Que a hierarquia da Igreja possa reflectir, ainda para mais em tempo litúrgico tão significativo, para que a sua vocação esteja em abrir espaços de amor, não de esconder a mentira dos que dela se pretendam servir para desígnios imperdoáveis. Nesse sentido, que este tempo de Quaresma seja bom conselheiro para a Igreja e, sobretudo, para os que nela exercem o seu ministério.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Os salários, a inflação e o Governo

Aquando do início do aumento da inflação, em 2022, o Governo disse que o aumento dos salários não deveria acompanhar a inflação porque isso iria provocar mais inflação. Como temos visto, os salários aumentaram muito abaixo da inflação, mas esta não parou de subir, especialmente nos bens alimentares. Outra das causas invocadas são os custos da energia. Todos sabemos que os combustíveis, como a gasolina e o gasóleo, estão muito mais baixos do que estavam há um ano. É claro que a culpa da inflação nada tem a ver com salários, com a energia ou outros motivos, é apenas o aproveitar a situação para "sacar" ao máximo. É a especulação desenfreada dos diversos intervenientes na cadeia de abastecimentos. Ao Governo, foi proposto que controlasse os preços; estranhamente, recusou qualquer controlo de preços, isto é, pôs-se ao serviço dos especuladores, contra o povo de mais baixos rendimentos. Ou não será?

Mário Pires Miguel, Reboleira

Finalmente a ASAE

Aqui há uns meses escrevi um texto para as Cartas ao Director, por acaso não publicado, que hoje se prova totalmente certeiro. Nesse texto, que escrevi assim que se soube que as grandes superfícies estavam a ter lucros excepcionais e muito tempo antes de se discutir se isso devia ser tributado ou não, eu defendi que grande parte da chamada “inflação” era, de facto, um aproveitamento de quem vende produtos básicos, essenciais, como a alimentação, para aumentar preços 20, 30, 40% ou mais, com base no argumento do aumento do preço do petróleo e do gás… como se os tomates ou cebolas fossem derivados do petróleo…

Nessa Carta ao Director, já antiga, terminava perguntando: onde está a ASAE? Quem nos defende? Parece que a ASAE apareceu, demorou uns meses, mas apareceu. Força. Não vai ser fácil.

Fernando Vieira, Lisboa

O PÚBLICO errou

No artigo “A animação tem um bando à parte no Porto”, publicado no suplemento Ípsilon do passado dia 10, diz-se que o estúdio Bando à Parte é uma extensão do que foi fundado em Guimarães, o que já não corresponde à realidade: em 2018, o BAP – Animation Studios tornou-se independente, sob a forma de cooperativa dedicada à animação.