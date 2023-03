Terça na TV: La La Land, Arqueologia 3.0 e alerta para desaparecidos

Relatório Minoritário, Corre! e O Divã de Estaline também estão em cartaz, lado a lado com os Beatles e O Caso Bovary.

CINEMA

La La Land: Melodia de Amor

Cinemundo, 16h40

Seis Óscares (em 14 nomeações) premiaram, em 2017, o musical escrito e realizado por Damien Chazelle, em que Emma Stone e Ryan Gosling fazem par numa história de amor, sonhos, canções e coreografias: ela é uma aspirante a actriz; ele, um pianista de jazz. Além de Stone e Gosling, entram no filme os actores J.K. Simmons, Rosemarie DeWitt, Thom Shelton e o músico John Legend.

Relatório Minoritário

AMC, 18h28

Baseado num conto de Philip K. Dick e realizado por Steven Spielberg, Relatório Minoritário decorre em Washington D.C., em 2054, numa altura em que a criminalidade foi erradicada. Tom Cruise é o detective John Anderton, coordenador da unidade de Pré-Crime, que usa uma tecnologia psíquica para deter os autores dos crimes antes que os cometam. John acredita que o sistema é perfeito, até se virar contra ele.

Corre!

TVCine Top, 21h30

Aneesh Chaganty dirige este filme de terror em que Chloe (Kiera Allen), que sempre usou cadeira de rodas e se tornou dependente da mãe (Sarah Paulson), descobre que a progenitora esconde um segredo chocante.

O Divã de Estaline

RTP1, 23h58

Envelhecido e de saúde debilitada, Estaline recolhe-se num palácio isolado. Lidia, a sua amante, acompanha-o. Todas as noites Estaline se deita num divã como um paciente e obriga Lidia a fazer de psicanalista.

Quase totalmente filmado no Bussaco Palace Hotel, O Divã de Estaline inspira-se na obra com o mesmo nome de Jean-Daniel Baltassat. Com argumento e realização de Fanny Ardant, tem Gérard Depardieu, Emmanuelle Seigner e Paul Hamy nos papéis principais.

SÉRIES

Alert: Unidade de Pessoas Desaparecidas

AXN, 22h

Estreia. John Eisendrath e Jamie Foxx são os criadores deste procedural criminal passado no departamento de pessoas desaparecidas da polícia de Filadélfia.

São vários os casos investigados ao longo dos episódios. Cada minuto conta, sobretudo quando são crianças. Mas há um que atravessa a trama e encapsula a motivação pessoal da detective Nikki Parker (Dania Ramirez) e do seu ex-marido e também agente Jason Grant (Scott Caan): o desaparecimento do próprio filho, há seis anos, e a esperança de o encontrarem vivo.

DOCUMENTÁRIOS

The Beatles: Eight Days a Week

TVCine Edition, 15h45

O oscarizado Ron Howard debruça-se sobre uma das bandas mais influentes de sempre. Recorrendo a música, imagens de arquivo e entrevistas (incluindo material raro), oferece um novo olhar sobre a intensa vida de palco dos “quatro fabulosos”, entre 1962 e 1966, dos primeiros concertos no Cavern Club, na sua Liverpool natal, à derradeira actuação, na cidade norte-americana de São Francisco. Simultaneamente, vai retratando os traços deste fenómeno cultural global sem paralelo.

A produção do filme contou com o apoio dos membros sobreviventes do grupo, Paul McCartney e Ringo Starr, e das viúvas de John Lennon e George Harrison (Yoko Ono e Olivia Harrison, respectivamente).

Arqueologia 3.0

História, 22h15

Estreia. O ideal romântico e cinematográfico do arqueólogo coberto de pó ou em aventuras pela selva está a dar lugar a outro paradigma, em que o laboratório e a tecnologia tomam a dianteira na interpretação do passado.

Esta série documental explora as ferramentas e os avanços que permitem observar um navio naufragado sem pôr um pé na água, saber com exactidão qual foi a última refeição de um hominídeo pré-histórico, extrair dados da mais ínfima partícula ou “escavar” informação de um sítio arqueológico sem o danificar.

Os episódios de hoje são dedicados a Objectos e Corpos; os dois restantes, emitidos daqui a uma semana, a Locais e O invisível.

O Caso Bovary

RTP2, 23h33

Em 1856, Gustave Flaubert publica Madame Bovary, o seu romance de estreia, que se tornará uma das obras mais influentes da história. Depois, é levado a tribunal por “ofensas à moral pública e religiosa e aos bons costumes”, arriscando prisão. Mais de século e meio depois, o docudrama de Stéphane Miquel e Alban Vian revisita um julgamento revelador das questões de censura e liberdade de expressão nas sociedades modernas.