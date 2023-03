O Melhor Filme Internacional é A Oeste Nada de Novo

A Oeste Nada de Novo, o filme Netflix de Edward Berger, uma adaptação alemã do romance de 1929 de Erich Maria Remarque sobre a dureza da Primeira Grande Guerra, que já tinha sido filmado para o cinema em 1930 por Lewis Milestone, é o Melhor Filme Internacional. É o segundo Óscar da noite para o filme. No discurso de agradecimento, Berger mencionou, entre os agradecimentos do costumo, os vários amigos que fez com o filme, bem como outro nomeado seu amigo, o também alemão Florian Hoffmeister, nomeado por Tár, e o actor Felix Kammerer, que se estreou na representação neste filme.