“Foi um ano de diversidade. Temos nomeados de todas as esquinas de Dublin”: as frases que marcaram os Óscares

A 95.ª edição dos Óscares ficou marcada, como é habitual, pelos discursos de aceitação. Houve histórias de superação, críticas à Academia e até agradecimentos “a todas as mães do mundo.”

As noites dos Óscares ficam sempre marcadas pelo monólogo de abertura do apresentador e pelos discursos dos vencedores: este ano com mais referências à família e menos posições políticas. Veja alguma das frases que marcaram a noite.

"Se alguém neste teatro cometer um acto de violência, recebe um Óscar de Melhor Actor e pode fazer um discurso de 19 minutos" — o apresentador Jimmy Kimmel na abertura da cerimónia, numa referência à agressão de Will Smith ao apresentador Chris Rock na cerimónia do ano passado.

“Foi um ano de diversidade e inclusão. Temos nomeados de todas as esquinas de Dublin.” — o apresentador Jimmy Kimmel, referindo-se às nomeações de ​Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon e Barry Keoghan.

i-video

“A minha mãe tem 84 anos e está em casa a ver. Mãe, acabei de ganhar um Óscar! A minha viagem começou num barco. Passei um ano num campo de refugiados. E de alguma forma acabei aqui no maior palco de Hollywood.” — Ke Huy Quan, Melhor Actor Secundário

“ [Dedico a] Todas as mães do mundo porque são realmente os super-heróis e sem elas nenhum de nós estaria aqui esta noite." — Michelle Yeoh, Melhor Actriz

“Quero agradecer à academia por não ter ficado mortalmente ofendida pelas palavras 'mulheres' e 'falar' juntas, viva.” — Sarah Polley, Melhor argumento Adaptado pelo filme A Voz das Mulheres, Women Talking no título original.

“Queremos dedicar isto a todas as mães do mundo... à minha mãe, agradeço-te por não oprimires a minha criatividade quando estava a fazer estranhos filmes de terror e me vestia de drag em criança, o que não faz mal a ninguém, já agora.” — Daniel Scheinert, Melhor Realizador

“O meu marido está preso por dizer a verdade. O meu marido está preso por defender a democracia. Rezo pelo dia em que será livre — continua forte, meu amor.” — Yulia Navalnaya, mulher de Alexei Navalny, a receber o prémio de Melhor Documentário.

“A minha mãe e o meu pai estiveram ambos nomeados para um Óscar em diferentes categorias, eu acabei de ganhar um.” — Jamie Lee Curtis, Melhor Actriz Secundária, filha das estrelas de Hollywood Janet Leigh e Tony Curtis.

“Eu queria ser designer de guarda-roupa. Eu estudei, lidei com a adversidade numa indústria que às vezes não se parecia comigo. Eu resisti” - Ruth E. Carter, vencedora de Melhor Guarda-Roupa e primeira mulher negra a vencer dois Óscares.

“Animação é cinema. Animação não é um género e a animação está pronta para dar o próximo passo. Estamos todos prontos.” — Guillermo Del Toro, Melhor Filme de Animação por Pinocchio.

“Nunca fizemos um filme antes, portanto deixa-nos para lá de perplexos. Eu sei que o protocolo diz para agradecermos, mas eu sou britânico, portanto fico mais confortável a pedir desculpa” — Matthew Freud, produtor da Melhor Curta Animada O Rapaz, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo".