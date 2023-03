O avistamento inédito de uma orca que “adoptou” uma cria de outra espécie

No dia 12 de Agosto de 2021, os cientistas a bordo de um navio de observação de baleias na Islândia avistaram algo inédito: uma orca fêmea, chamada Sædís, nadava acompanhada de uma cria de baleia-piloto, uma espécie diferente da sua. O avistamento foi relatado no estudo publicado recentemente na revista Canadian Journal of Zoology. Segundo os investigadores, esta é a primeira vez que se vê uma baleia-piloto a nadar lado a lado com uma orca, também conhecida por baleia-assassina.

Não há documentação de que Sædís tenha tido alguma cria, e os cientistas colocam a hipótese de este animal estar a cuidar de uma cria de outra espécie "como um substituto" de uma cria sua. Outra teoria apresentada pelos cientistas é que a baleia-assassina possa ter sofrido um aborto tardio ou perdido uma cria recém-nascida. A equipa de cientistas apresentou estas possibilidades, mas alerta que "não existem dados disponíveis para apoiar esta ideia".

As estruturas sociais e relações de maternidade das orcas (Orcinus orca) e das baleias-piloto (Globicephala melas) são parecidas, por isso, não é impossível existir esta relação de cuidado entre as duas espécies. Mas é a primeira vez que a comunidade científica assiste a este tipo de relação afectuosa entre orcas e baleias-piloto.

Os investigadores não sabem se se trata de uma adopção interespécies depois de a cria de baleia-piloto ter ficado orfã ou de ter sido abandonada pelos progenitores ou se a cria poderá ter sido "raptada" aos seus progenitores pela orca.

“Há muitas possibilidades… mas aquilo que podemos dizer de certeza é que a fêmea exibia um comportamento de protecção em relação à cria de baleia-piloto”, afirmou ao jornal The Guardian a principal autora do estudo, Marie-Thérèse Mrusczok, que também presenciou o encontro das duas espécies. “Percebi logo que havia algo de estranho”, conta a investigadora, recordando o dia em que avistou a orca a cuidar da cria de baleia-piloto. Foi uma surpresa. “Se estes animais são capazes de cuidar de outras espécies, trata-se de outro nível de empatia.”

Apesar de existirem outras interacções documentadas entre as duas espécies, estas relações são, geralmente, de predação e perseguição. Mas este caso foi diferente: a baleia-piloto bebé foi vista sob protecção da orca na península de Snaefellsnes, na Islândia. Foram vistos a nadar durante mais de 20 minutos, num grupo em que havia ainda duas outras orcas adultas.

Sædís foi avistada em duas ocasiões meses mais tarde, em nenhuma delas estava presente a baleia-piloto. No Verão de 2022, a orca foi vista a interagir com outras baleias-piloto.

