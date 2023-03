Ballet episcopal

Mais de meio século depois do caso Ballet Rose, um novo escândalo volta a atormentar a sociedade portuguesa, agora tendo como protagonista membros da Igreja Católica. E se, durante o Estado Novo, a Igreja manteve o seu papel colaborante com o regime contribuindo para o silêncio, pois apregoava a moral e os bons costumes a todo o custo, actualmente tem dificuldade em lidar com a verdade e com a evolução dos tempos. Os tiques de impunidade mantêm-se, mas o Ballet Rose deu lugar ao Ballet episcopal, tal é a leveza com que tratam os abusos de cerca de cinco mil menores durante as últimas décadas. Uma coreografia de encobrimentos, de ocultação, de movimentos fora da realidade, de saltos sobre os direitos da criança, de posições que menorizam as vítimas, num espectáculo deprimente ao melhor estilo do "perdoa-me".

Emanuel Caetano, Ermesinde

Da prateleira à caixa registadora

Como se não bastasse a inflação galopante, os portugueses têm de ter os olhos bem abertos quando entram em supermercados para fazer as habituais compras. Segundo a inspecção da ASAE, é prática recorrente a variação de preço indicada nas prateleiras e a registada nas caixas registadoras. Essa variação é sempre contra o cliente. Lembram-se quando um sem-abrigo foi apanhado a tentar roubar seis chocolates num supermercado na cidade do Porto? O caso seguiu para tribunal, tendo sido fixado termo de identidade e residência ao deserdado! Essas variações de preços detectadas pela ASAE são menos graves do que a tentativa de furto de seis chocolates? Não é fixado termo de identidade e residência ao proprietário da grande superfície? Afinal, em que país estamos?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Igreja manchada

Jesus Cristo não merecia a mancha pecaminosa que se abateu sobre o Seu templo, onde representantes seus, na Terra, o macularam com crimes hediondos, perpetrados sobre inocentes crianças, quando o próprio Jesus proclamou: “Deixai vir a mim as criancinhas porque delas é o reino dos céus.” Tais pecaminosos algozes, excomungados predadores sexuais, a coberto da multissecular Igreja de Deus, não tiveram o mínimo respeito carnal e canónico perante tais indefesas vítimas. Que tais anticristos passem de arguidos a réus, a fim de terem o merecido castigo, terreno e divino.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Os abusos dos clérigos

A hierarquia da Igreja Católica fechou e fecha os olhos aos abusos dos clérigos. A conferência de imprensa dos altos dignitários daquela crença trouxe-nos o inaceitável – continua a não saber, nem querer lidar com o que apresentou a Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais de crianças na Igreja Católica. O que ali os bispos disseram foi insultuoso para os católicos e para os sem religião foi inqualificável. A devassa praticada à intimidade sexual nas crianças já há muito que era do conhecimento da hierarquia, que silenciou e ocultou.

Bispos que encobriram abusos sexuais jamais devem permanecer na igreja. Estes altos responsáveis, tendo um relatório e não lhe dando sequência e consequência, ao mesmo tempo dizendo que é preciso tolerância zero – é manifesta hipocrisia. Arvorando-se em campeões da compaixão, mas não pagando indemnizações às vítimas é flagrante contradição. A única decisão a concretizar, até agora conhecida, é a feitura dum memorial às vítimas... estas não precisam de monumentos – exigem respostas concretas: apoio psicológico por técnicos não enfeudados à igreja e que sejam reparadas pelo mal que lhes fizeram em compensações monetárias. A Igreja fala tanto em amor, pratique-o, satisfazendo os ofendidos. De que espera? O inimaginável rombo psicológico provocado não pode esperar.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Penitências

As medidas correctivas e sancionatórias têm como objectivos a reabilitação ou punição de prevaricadores e a persuasão ou dissuasão para evitar situações similares. A prevenção e a pedagogia têm sido recursos também usados, embora com eficácia difícil de comprovar. As penas suspensas são uma forma de tolerância e a concessão de oportunidade de regeneração. Qual ou quais destas "penitências" estão reservadas para as situações dos casos identificados da Igreja? Ao que parece, nenhuma! Se a vergonha individual e colectiva funcionar como qualquer uma delas, o caso fica arrumado e o santo ofício encarregar-se-á das consequências. Entretanto, e antes que a espera seja longa, sugiro que se investigue sobre a verdadeira origem do problema e que se erradique a partir daí. Já alguém tentou? Fazer um reset ou um update talvez ajude.

José M. Carvalho, Chaves