Dez anos de Papa Francisco em imagens

Desde o dia 13 de Março de 2013, em que Jorge Mario Bergoglio se apresentou aos fiéis como Francisco que o 266º Papa da igreja católica tem como missão "descentralizar a igreja" e abrir a instituição às perspectivas dos fiéis comuns. Há dez anos que o Papa Francisco diz querer “retirar toda a aparência de corte [à Igreja] e dar-lhe a que é na realidade, um serviço pastoral”.

O PÚBLICO preparou uma fotogaleria com alguns dos momentos mais marcantes dos dez anos do Papa Francisco, desde a visita a Portugal, em 2017, e à instituição do Dia Mundial dos Pobres, aos discursos numa Praça de São Pedro completamente vazia, em 2020.

Em 2019, chegou aos Emirados Árabes Unidos, tornando-se o primeiro líder da Igreja Católica a pisar o solo da península arábica, berço do Islão.