Tapete champanhe e equipa de crise a postos para os Óscares

As estrelas de Hollywood irão cruzar um tapete cor de champanhe nos Óscares, neste domingo, com os organizadores a trabalharem para que os holofotes não se desviem do que mais importa: os filmes nomeados que atraíram multidões de volta às salas de cinema.

Em caso de uma reviravolta inesperada, uma equipa de resposta a qualquer crise estará disponível no Teatro Dolby, em Los Angeles. O grupo foi formado depois de Will Smith ter esbofeteado Chris Rock no palco, no ano passado, manchando a cerimónia mais prestigiosa da indústria cinematográfica.

Nesta edição, a 95.ª, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas espera ultrapassar a chapada e encenar um espectáculo reluzente com novos elementos para atrair telespectadores mais jovens e aumentar as audiências.

O espectáculo arranca às 20h locais (meia-noite de segunda-feira, em Lisboa) e será transmitido em directo na rede ABC da Walt Disney Co. Em Portugal, a cerimónia pode ser seguida através da RTP1, com a chegada dos artistas a ser acompanhada pela estação pública a partir das 23h30. O humorista Jimmy Kimmel regressa como apresentador pela terceira vez.

Os produtores disseram que planeiam celebrar a recuperação da indústria ao longo do ano passado, uma recuperação que alguns temiam nunca acontecer durante a pandemia de covid-19.

Vários dos maiores sucessos de 2022 em cartaz aterraram na corrida a melhor filme, desde Top Gun: Meridiano de Sangue e Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo até Elvis e Avatar: O Caminho da Água.

“Entre os nossos nomeados encontram-se filmes que não só atingiram o coração como também geraram receita de bilheteira”, disse o produtor Glenn Weiss. “Procuramos realmente sublinhar esse ponto.”

Os grandes filmes em escrutínio, em vez de alguns dos filmes pouco vistos nomeados nos últimos anos, poderão ajudar a atrair mais espectadores. No ano passado, a audiência televisiva foi a segunda mais baixa de sempre, com 16,6 milhões de espectadores.

Uma novidade: os códigos QR irão surgir nos ecrãs de televisão antes dos intervalos comerciais com links para vídeos de dois a três minutos sobre os nomeados. Os organizadores esperam que a partilha de informação sobre os candidatos dê aos telespectadores razões para se embrenharem no espectáculo e não mudarem de canal.

Para mudar o visual, os organizadores trocaram o tapete vermelho tradicional pela primeira vez desde 1961, optando por uma cor de champanhe. A entrada das “estrelas” é coberta por uma tenda escura que dará o aspecto de glamour nocturno.

Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, uma história sobre uma imigrante chinesa nos Estados Unidos que tem a dura missão de salvar o mundo atravessando vários universos paralelos e explorando todas as vidas que não chegou a viver, é favorito a conquistar o Óscar de melhor filme. A aventura de kung fu de grande dimensão varreu os principais prémios de Hollywood nas semanas que antecederam os Óscares.

A estrela Michelle Yeoh enfrenta-se na categoria de melhor actriz com Cate Blanchett, que interpretou uma maestrina de orquestra desonesta em Tar. O melhor actor pode vir a ser um duelo entre a estrela de Elvis, Austin Butler, e Brendan Fraser, que interpretou um homem obeso em A Baleia.

Ke Huy Quan lidera a corrida de actores secundários pelo seu papel de marido insatisfeito de Yeoh em Tudo em Todo o Lado. Quan, uma estrela infantil no filme Indiana Jones e o Templo Perdido​, de 1984, está também nas nomeações. Quan deixou de representar durante duas décadas porque viu poucas oportunidades para actores asiáticos.

Angela Bassett é considerada a favorita para actriz secundária pelo seu retrato da rainha Ramonda no filme de super-heróis Black Panther: Wakanda para Sempre.

Os vencedores são votados pelos cerca de dez mil actores, produtores, realizadores e técnicos cinematográficos que compõem a academia cinematográfica.

Entre as actuações musicais da noite, a superestrela pop Rihanna cantará a sua canção nomeada Lift me up de Wakanda para Sempre.

Todos os prémios técnicos serão entregues ao vivo. No ano passado, alguns foram anunciados antes da emissão para tentar manter o espectáculo dentro das três horas. Isto causou uma reacção negativa dos trabalhadores dos bastidores e não resultou num espectáculo mais curto. A transmissão durou três horas e 40 minutos.