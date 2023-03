Os cães, os velhos e os ladrões

Era avô de um grande amigo e, sempre que me encontrava na rua, fazia questão de me cumprimentar com exuberância. Tratava-me por menina e dizia coisas que pareciam saídas directamente do século XVIII. Aliás, todo ele parecia existir no século errado, com os seus coletes, um relógio de bolso preso com uma corrente de prata e uma bengala trabalhada que, tenho a certeza, usava mais por vaidade do que por necessidade. Mas sabem o que me deixava fascinada de verdade? O magnífico par de patilhas brancas que ostentava. Atrevo-me até a dizer que aquelas patilhas, meticulosamente aparadas no barbeiro do centro da vila, deviam ter recebido prémios porque, acreditem, eram uma imponente obra de arte.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt