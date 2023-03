Governo estudará todas as medidas para um “preço justo”, diz ministra da Agricultura

A ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, disse este domingo que o Governo está a estudar "todas as medidas" para que o consumidor possa pagar o "preço justo" pelos alimentos.

“Quando propusemos a criação deste observatório de preços, indo buscar o modelo espanhol que está a funcionar, é no sentido disso mesmo, de salvaguardar que não há nenhum elo da cadeia que saia prejudicado. Iremos estudar todas as medidas de maneira a poder mitigar quebras que existiam em todas as fases da cadeia alimentar e garantir que o consumidor paga um preço justo”, disse.

Maria do Céu Antunes falava aos jornalistas em Vila Nova de Paiva, no distrito de Viseu, onde visitou a 11.ª Feira do Fumeiro do Demo.

Anunciado em Maio de 2022 pelo Governo, a criação do observatório de preços foi formalizada por despacho publicado em Outubro do ano passado. O objectivo é a "monitorização eficaz" dos custos e preços ao longo da cadeia de abastecimento agro-alimentar e maior transparência.

Contactada pela Lusa, fonte do Ministério da Agricultura não adiantou uma data para a entrada em funcionamento do observatório, referindo apenas que será "num futuro muito próximo".

No despacho assinado pela ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, e pela então secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, lia-se que o objectivo deste mecanismo é o de contribuir para “uma maior” transparência em toda a cadeia de valor agro-alimentar, acompanhar a sua evolução, e dotar as entidades competentes de um instrumento que permita monitorizar, avaliar e definir melhores políticas públicas nesta matéria.