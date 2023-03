Kelly Slater, Frederico Morais e Gabriel Medina em imagens: a terceira etapa da Liga Mundial de Surf

Grandes nomes do surf como Kelly Slater, Frederico Morais e Gabriel Medina juntaram-se na Praia dos Supertubos neste fim-de-semana para o Meo Rip Curl Pro Portugal, a terceira etapa do circuito mundial de surf que se realiza em Peniche até ao dia 16 de Março.

O português Frederico Morais foi neste domingo último na ronda de eliminação da prova de elite da Liga Mundial de Surf (WSL), atrás do norte-americano Kelly Slater e do japonês Kanoa Igarashi.

Com a eliminação de Frederico Morais, Portugal fica sem o único representante no quadro masculino, contando ainda com as surfistas Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins na prova feminina.