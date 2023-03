Segunda na TV: de Versalhes ao espaço com A Camareira

CINEMA

Nos Jardins do Rei

Cinemundo, 21h

França, século XVII. Luís XIV contrata o arquitecto paisagista André Le Nôtre para criar um novo espaço nos jardins do Palácio de Versalhes. Le Nôtre emprega Sabine de Barra, reconhecida pela visão fora do comum.

Com ideias muito diferentes sobre estética de jardinagem, a relação entre eles revela-se algo difícil e conflituosa. Mas, à medida que se conhecem melhor, as desavenças iniciais convertem-se em admiração mútua e a relação altera-se para algo mais íntimo e perigoso.

Com realização do actor Alan Rickman (que também é co-autor do argumento e dá vida à personagem de Luís XIV), um filme de época que conta ainda com Matthias Schoenaerts, Kate Winslet, Stanley Tucci e Helen McCrory no elenco.

A Camareira

RTP2, 23h05

Eve faz longos turnos como camareira num hotel de luxo da Cidade do México. Esperançosa num futuro melhor (e numa promoção), inscreve-se num programa pós-laboral de educação para adultos. Com Gabriela Cartol, Agustina Quinci e Teresa Sánchez, um filme dramático sobre desigualdades sociais, que marca a estreia em realização da mexicana Lila Avilés.

The Forgiven - Redenção

Hollywood, 00h40

Realizado por Roland Joffé, que também co-escreve o argumento com Michael Ashton, um thriller psicológico sobre um delicado momento histórico.

Após o fim do apartheid, o arcebispo sul-africano Desmond Tutu (interpretado por Forest Whitaker) é chamado a efectivar uma comissão para examinar crimes raciais. É neste contexto que visita Piet Blomfeld (Eric Bana), que está numa prisão de alta segurança pelo assassinato de uma jovem negra. Não só não revela remorsos como insulta Tutu de tal modo que faz nascer dentro dele sentimentos de dúvida e inquietação.

SÉRIE

E Não Se Pode Exterminá-lo?

RTP Memória, 20h

Primeiro de cinco episódios da adaptação televisiva do icónico espectáculo que a extinta Cornucópia levou à cena em 1979, com encenação de Jorge Silva Melo, a partir de textos cómicos de Karl Valentin. Para (re)ver diariamente.

DOCUMENTÁRIOS

Aurora

RTP2, 16h09

Estreia. Realizada por Evan Clark, esta série documental de 2022 oferece um panorama dos mais recentes avanços na exploração espacial, através de entrevistas, simulações e imagens de arquivo.

Os sete episódios (emitidos de segunda a sexta) abordam temas como o estudo de cometas e asteróides, a exploração de exoplanetas, voos comerciais no cosmos, cálculos de prospecção a buracos negros, uma missão tribulada a Marte, o regresso à Lua ou as imagens captadas pelo telescópio James Webb.

100 Dias no Palácio de Versalhes

RTP2, 20h47

Seis episódios rodados nos bastidores do Palácio de Versalhes para, longe do olhar dos milhões de visitantes, oferecer um vislumbre do quotidiano de quem cuida do monumento, sejam os milhares de obras de arte, os luxuriantes jardins ou os quilómetros de canalizações que alimentam as fontes.

Jardineiros, artistas, conservadores, joalheiros e outros profissionais partilham os ossos do ofício de trabalhar nesse ambiente único. Realizada por François Barré, a série fica em exibição de segunda a sexta, a partir de hoje.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Psiquiatra, sexólogo, professor, comunicador e autor de escritos como O Sexo dos Anjos, Olhos nos Olhos, Aqui entre Nós ou À Escuta dos Amantes, é Júlio Machado Vaz quem fala hoje na Primeira Pessoa com Fátima Campos Ferreira, em conversas intercaladas com passeios pelo Porto.

INFANTIL

Os Vilões de Valley View

Disney Channel, 16h50

Chega ao canal infantil uma nova sitcom familiar sobre supervilões (in)adaptados. Depois de se terem tornado párias entre a Liga de Vilões, são obrigados a sair do radar. Mudam-se então para uma pequena cidade texana, onde assumem novas identidades (agora, são a família Madden), escondem os seus poderes e fazem os possíveis por levar uma vida como qualquer outro comum mortal – o que pode implicar essa coisa inconcebível de tentar ser boa pessoa.