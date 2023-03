Rock in Rio, Neopop, Kalorama e Músicas do Mundo entre vencedores dos Iberian Festival Awards

Os festivais portugueses Rock in Rio Lisboa, Neopop, Kalorama e Músicas do Mundo são alguns dos vencedores dos Iberian Festival Awards, atribuídos numa cerimónia na Maia, distrito do Porto.

Promovidos pela Associação Portuguesa de Festivais de Música, os Iberian Festival Awards (Prémios dos Festivais Ibéricos) visam distinguir os melhores eventos em Portugal e Espanha.

Em comunicado hoje divulgado, a organização informa que o Rock in Rio Lisboa venceu na categoria de "maior festival" e foi também considerado o evento que mais contribuiu para a sustentabilidade, enquanto o Neopop, dedicado à música electrónica e que decorre em Viana do Castelo, foi distinguido na categoria de festival de média dimensão.

O Kalorama foi reconhecido como melhor novo festival e o Festival Músicas do Mundo, que se divide entre Porto Covo e Sines, como melhor programa cultural.

Entre os outros premiados portugueses estão ainda o Artbeerfest Caminha e o Revenge of the 90's, como melhor festival não-musical e melhor festival indoor (em espaço fechado), respectivamente.

O Festival Med, que decorre em Loulé, foi considerado o melhor festival lusófono e hispânico, e também distinguido pela melhor promoção turística. O Fest4Kids foi premiado como o melhor festival para jovens.

O Bons Sons, que acontece anualmente na aldeia de Cem Soldos, concelho de Tomar, foi considerado o festival ibérico que mais contribuiu para a igualdade e obteve o título de melhor acolhimento e recepção a nível nacional.

O Amplifest, que se apresenta como uma experiência multissensorial e acontece no Porto, obteve o prémio nacional na categoria de festival de pequena dimensão. Na mesma categoria, também premiado foi o festival espanhol 17.º Ribeira Sacra.

O Jardim Sonoro foi distinguido pela melhor estratégia de comunicação e marketing, o ArtCor pela melhor oferta de serviços, o Prio pela melhor activação de marca e o Artbox VR pela melhor utilização da tecnologia.

A paisagem do Douro, que acolhe o Douro&Porto Wine Festival, foi considerada o melhor local festivaleiro, e as Festas do Mar, que acontecem em Cascais, a melhor festividade.

Os melhores concertos ao vivo ibéricos e internacionais aconteceram em festivais espanhóis: C. Tangana, no Icónica Sevilla Fest, e Arctic Monkeys, no Cala Mijas.

As actuações de Celina da Piedade, no Festival Folk Celta (PT), e de Nick Cave & The Bad Seeds, no Meo Kalorama, foram distinguidas como as melhores a nível nacional.

Sara Falcão foi distinguida com o prémio de melhor fotografia, pelo trabalho desenvolvido no Summer Opening.

A 7.ª edição dos Iberian Festival Awards integrou o Talkfest, que decorre na Maia e em Lisboa até dia 17.

Nesta edição, os nomeados estavam distribuídos por 23 categorias, às quais se juntaram dois prémios de excelência (entidade e personalidade) e um prémio da fundação INATEL, que foi atribuído à banda Expresso Transatlântico, formada pelos irmãos Sebastião e Gaspar Varela e por Rafael Matos.