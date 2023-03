Pintas, uma homenagem ao vale do Pinhão

Pintas é uma das marcas que personificam o sucesso do ainda curto caminho dos DOC Douro. Entrou no radar dos críticos pela sua modernidade e ambição, desenvolveu-se à luz de uma dupla de enólogos talentosos, entrou na lista dos desejos e ambições de enófilos exigentes e espalhou-se pelo mundo sem jamais ter saído do lugar. Tal como o Vinhas Velhas que Jorge Serôdio Borges e Sandra Tavares da Silva assinam na Quinta da Manoella (um vinho extraordinário, assinale-se), o Pintas é o que é porque é um vinho que reflecte a maravilha de uma vinha velha do vale do rio Pinhão.

