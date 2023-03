Ponto fraco da entrevista ao Presidente

Mais uma vez, o Presidente da República (à semelhança do que fizera o primeiro-ministro) sobrevalorizou os efeitos das greves dos professores, esquecendo os das greves de outras profissões, como a dos médicos. O alerta enfatizado da ameaça ao direito à educação ofuscou a ameaça a outros direitos, omitidos, na entrevista, como o direito à vida, o direito à saúde, etc. Ora, num sentido hierárquico, poria sempre em primeiro lugar o direito à vida, depois o direito à saúde, e os restantes a seguir. Por comparação à situação dos alunos sem aulas ou à consequentemente desorganização familiar, tendo em conta que actualmente faltam agentes da saúde, veja-se a consequência da greve dos médicos: de uma forma directa, pôs-se em causa o direito à saúde e, indirectamente, o direito à vida. Calcule-se quantas consultas e cirurgias foram adiadas; qual a gravidade das situações que foram adiadas (dias, semanas ou meses); verifique-se o grau de agravamento da saúde e do sofrimento causado; verifique-se o transtorno daqueles que vivem em aldeias e se deslocam 20 ou 30km para ter uma consulta, etc. Por que razão Marcelo Rebelo de Sousa não referiu isto?

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

TINA

Não há volta a dar-lhe, dizem que vivemos sob o patrocínio da TINA (a tal que diz "there is no alternative") mas, está na cara, é uma conversa da treta. Alternativa há sempre, o problema consiste em percepcioná-la e, mais complicado ainda, conseguir criar sinergias capazes de pôr a coisa em marcha.

O nosso modo de vida fomenta a fragmentação do grupo. Metemo-nos em casa a olhar para rectângulos com imagens (televisores, computadores, telemóveis) acreditando que através dessas janelas virtuais comunicamos com o mundo. Talvez até seja verdade, talvez haja comunicação, mas acaba por ser estéril em termos sociais. A haver algum benefício no processo será tendencialmente individual.

E é esse o nosso fado: sermos indivíduos com barrigas salientes e um umbigo na ponta, o qual contemplamos embevecidos, convencidos de que o mundo não nos merece ou, nos casos mais desesperados, que não merecemos o mundo. Quando saímos à rua em grandes grupos e manifestamos desacordo com algum aspecto menos atraente da TINA, ficamos com a sensação de que fizemos algo socialmente radical mas, no fim das contas, a TINA acaba sempre a rir-se.

Rui Silvares, Cova da Piedade

Um país de sonsos

A matriz sonsa deste país veio mais uma vez à superfície; a reacção da Conferência Episcopal Portuguesa ao relatório da comissão de inquérito aos abusos sobre menores dá-nos a garantia da continuidade do secretismo, dissimulação e da possibilidade de se continuar a varrer o lixo para baixo do tapete. Sobre isto escreveu Sousa Tavares no Expresso: “Eu sei que os políticos vão fugir disto como o diabo da cruz, mas, infelizmente, o diabo está do lado da cruz e a cruz não o quer exorcizar por si mesma… é preciso perder o medo à Igreja Católica.”

Tal como já tinha acontecido no caso dos submarinos, este naufrágio é também o do Ministério Público (MP), que durante dezenas de anos nada viu ou ouviu sobre o assunto. Seria bom que os políticos sempre receosos de constarem de algum obscuro inquérito do MP, convenientemente congelado até ser divulgado no timing certo por mais uma impune violação do segredo de justiça, perdessem também o medo do MP e legislassem no sentido de este pilar da justiça poder ser eficazmente fiscalizado, coisa que não acontece dada a composição do Conselho Superior do Ministério Público. Até isso acontecer continuaremos a ser uma terra de gente sonsa, em que é mais importante parecer do que ser.

José Cavalheiro, Matosinhos