Li Qiang, fiel seguidor de Xi, nomeado primeiro-ministro da China

Como chefe máximo do PC em Xangai, Li aplicou um dos regimes mais restritos da política de “covid zero” do país. Li Keqiang deixa o cargo com frase críptica que não teve eco na imprensa oficial.

Sem surpresas, e sem jornalistas na sala, o Congresso Nacional do Povo Chinês aprovou este sábado a nomeação de Li Qiang como novo primeiro-ministro, um aliado muito próximo do Presidente Xi Jinping que tem pela frente a missão de reanimar a economia.

Tal como a maioria das nomeações formalizadas durante a sessão do Congresso chinês também a escolha de Li, de 63 anos, como primeiro-ministro era uma decisão tomada de antemão com a qual os deputados se limitaram a concordar. Li recebeu 2936 votos a favor, oito abstenções e três contra.

A possibilidade de Li se vir a tornar na segunda figura do Estado chinês tinha ganho força em Outubro quando foi nomeado para “número dois” do Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista, a cúpula da cúpula da hierarquia do partido único que governa a China desde 1949.

A carreira de Li Qiang é idêntica à de praticamente todos os líderes que ascenderam na burocracia estatal chinesa, embora com um percurso muito próximo de Xi, que desde que reforçou os seus poderes e a sua posição no regime se tem rodeado cada vez mais de aliados. Na véspera, Xi tinha sido eleito por unanimidade como Presidente, depois de já ter sido reeleito secretário-geral do Partido Comunista Chinês, rompendo com a regra informal que impedia a acumulação indefinida de mandatos para os líderes chineses.

Com formação em engenharia agrícola, Li foi chefe de gabinete de Xi Jinping durante o período em que o futuro líder chinês era governador da província de Zhejiang, cargo que o próprio acabaria por vir a desempenhar anos depois. Em 2012, Li passou a chefiar o partido na província de Jiangsu e nos últimos cinco anos foi secretário do PCC em Xangai, uma das posições mais relevantes da máquina estatal chinesa e vista como rampa de lançamento para o plano nacional.

Foi em Xangai que Li pôs em prática um dos regimes mais rígidos de combate à propagação da covid-19, com a instauração de quarentenas obrigatórias de muito longa duração que acabaram por gerar críticas e protestos. A aplicação estrita da chamada política “covid zero” na maior metrópole chinesa, tal como era defendida por Xi, apesar dos elevados custos económicos e sociais, é vista pelos analistas como uma evidência da lealdade de Li.

“As quarentenas de Xangai mostraram que, sempre que for preciso, Li Qiang irá fazer tudo aquilo que Xi queira”, disse ao Financial Times o analista Neil Thomas.

Como é habitual, vai caber ao primeiro-ministro a execução prática das políticas governamentais dos próximo anos, sobretudo na área económica. Neste campo, os analistas salientam que os desafios são de elevada dificuldade.

Li “herda um trabalho com tantas dores de cabeça, a começar pela crise do imobiliário, o peso da dívida, as sanções dos EUA, o envelhecimento da China e o sentimento de desmoralização”, disse ao FT o director da Câmara de Comércio da União Europeia na China, Jörg Wuttke. “Este tipo tem o trabalho preparado para ele e os frutos fáceis de colher já foram apanhados pelos seus antecessores”, acrescentou.

No lançamento da sessão do Congresso Nacional, o Governo chinês fixou a meta de crescimento da economia em 5% para 2023, o valor mais baixo das últimas décadas.

"Os céus têm olhos"

A subida de Li Qiang ao cargo de primeiro-ministro marca também o fim do mandato de Li Keqiang, ao fim de dez anos. Descrito como um reformista quando subiu ao poder, ao lado de Xi, Li depressa se viu sem margem de manobra para operar as mudanças políticas e económicas que muitos, sobretudo no Ocidente, acreditavam poder vir a colocar a China num caminho gradual de liberalização.

O que se verificou na última década foi amplamente o oposto. A subida de tom do nacionalismo que acabou por abrir caminho ao reforço dos poderes de Xi e o consequente recrudescimento do autoritarismo do Estado tornou a posição de reformistas como Li Keqiang insustentável.

“Li foi posto de lado deliberadamente por Xi de uma forma abertamente humilhante. Ele não teve grande hipótese de ter qualquer impacto”, disse ao Guardian o director do Instituto China da Escola de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres, Steve Tsang.

Numa mensagem de despedida publicada nas redes sociais, mas que foi ignorada pelos órgãos de comunicação sociais do Estado, Li deixou uma frase enigmática que tem sido interpretada como um aviso para o homem que ascendeu consigo ao poder, mas que se vai manter indefinidamente e com um poder inédito deste Mao Tsetung: “Enquanto o povo trabalha, os céus observam. Os céus têm olhos.”