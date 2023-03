Ex-CEO da TAP prepara-se para exigir mais de três milhões de euros de indemnização

Christine Ourmières-Widener deverá exigir o pagamento dos salários e um bónus a que teria direito até ao fim do contrato.

A presidente executiva (CEO) exonerada da TAP, Christine Ourmières-Widener, prepara-se para exigir ao Estado o pagamento de uma indemnização superior a três milhões de euros, avançou, neste sábado, o Correio da Manhã.

Depois de ter sido demitida por justa causa, Christine Ourmières-Widener deverá exigir o pagamento dos valores a que teria direito até ao fim do contrato.

De acordo com o que o Correio da Manhã apurou, na acção judicial que vai apresentar na sequência do caso Alexandra Reis, a gestora francesa pretende reivindicar o pagamento de salários no valor de 1,58 milhões de euros e um bónus que poderia ser superior a dois milhões de euros, totalizando mais de três milhões de euros.

Após uma investigação da Inspecção-geral de Finanças sobre a indemnização de 500 mil euros paga pela TAP à ex-administradora Alexandra Reis, o ministro das Finanças anunciou que, devido às irregularidades detectadas, ia exonerar por justa causa a presidente da comissão executiva, Christine Ourmières-Widener, e o presidente do conselho de administração (chairman), Manuel Beja — ambos ainda em funções.