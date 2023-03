Sp. Braga resolve quebra-cabeças antes da recepção ao FC Porto

Vizela até começou melhor, pressionando o “vizinho” do “terceiro andar” da Liga, mas uma interrupção antes do descanso revelou-se fatal.

O Sp. Braga venceu (0-4), este sábado, para a 24.ª jornada, em Vizela por números que só justificou na segunda parte, mas que não deixam dúvidas quanto à capacidade para alimentar o sonho de chegar à vice-liderança, o que estará em jogo na próxima ronda, na recepção ao FC Porto.

Iuri Medeiros, com um bis (49 e 65') e Ricardo Horta (75') quebraram longo "jejum" depois de Al Musrati (43') ter soltado as amarras. Mas o início nem foi auspicioso. Exceptuando um livre (15’) em que Ricardo Horta testou a concentração de Buntic, pertenceram ao Vizela os melhores momentos da primeira parte, em especial um remate de Samu, a sobrevoar a barra, e uma penetração de Kiko Bondoso, desfeita por André Horta.

Nessa altura, o Sp. Braga não conseguia lidar com o espaço no corredor de Victor Gómez, a quem Artur Jorge pedia, em posse, para funcionar como ala para, assim, criar superioridade com as diagonais interiores de Iuri Medeiros e as deambulações de Ricardo Horta.

Com André Horta a promover os equilíbrios no meio-campo defensivo, Al Musrati dividia-se entre a pressão alta e a ajuda ao lateral direito, dando ao Vizela a oportunidade de explorar esse espaço através de Bondoso e Samu.

Aos locais faltava apenas uma melhor definição dos lances, enquanto os bracarenses deixavam transparecer um certo desconforto. Assim, o momento-chave acabaria por ser a interrupção da partida, já muito perto do intervalo, motivada por uma anormalmente demorada análise do videoárbitro a lance na área dos “arsenalistas”.

Soares Dias começou por assinalar penálti, recuando de imediato face à posição irregular de Osmajic, o que anulava qualquer possibilidade de carga de Victor Gómez sobre Kiki Afonso. Mas o VAR descortinou algo mais e convidou o árbitro a visionar o lance, o que causou perplexidade, quebrou o ritmo de jogo e a concentração dos vizelenses.

Soares Dias manteve a decisão e logo após o recomeço surgiu o golo de Al Musrati, com a “conivência” de Ivanildo. O líbio finalizou um lance confuso com um remate de meia distância levando a bola a bater no pé do central e a trair o guarda-redes.

Estava quebrado o feitiço, com o Sp. Braga a conseguir uma vantagem importante que aumentaria por Iuri Medeiros, numa boa rotação com disparo certeiro, no arranque da segunda metade.

O açoriano não marcava desde Janeiro (15.ª jornada, também 0-4 em casa do Santa Clara), pelo que aproveitou para bisar. Ricardo Horta também marcara pela última vez nos Açores e não quis faltar à festa.

Com isso, o Sp. Braga fechava a noite que começou como uma espécie de quebra-cabeças, resolvido a tempo de receber com maior margem o vice-líder.