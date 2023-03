A BBC ficou sem ninguém para o Match of the Day

Pela primeira vez em, provavelmente, muito tempo, Gary Lineker foi ao futebol apenas como adepto. Neste sábado, o antigo internacional britânico foi ao King Power Stadium, acompanhado pelo filho, ver o seu Leicester City contra o Chelsea, desobrigado de trabalhar como apresentador e comentador pela BBC, que o suspendeu pelos seus comentários no Twitter a criticar a política de imigração do governo. A televisão pública britânica entendeu que Lineker se excedeu na rede social e suspendeu-o por tempo indeterminado, mas criou um problema para si própria: não consegue arranjar ninguém para substituir Lineker, que é o apresentador mais popular da BBC, como o rosto do emblemático programa Match of the Day (MOTD).

Muitos dos outros comentadores desportivos da BBC recusaram-se a estar no próximo MOTD em solidariedade com Gary Lineker. Ian Wright, Alan Shearer e Alex Scott fizeram greve e a BBC, sem ninguém para dar a cara no programa, decidiu reduzir o tempo em que o MOTD estará no ar, para apenas 20 minutos (menos uma hora do que é habitual), com resumos dos jogos da Premier League, mas sem comentários ou, sequer, relatos dos resumos – a BBC está impedida de usar o “feed” de comentários da Premier League. A BBC também ficou sem as entrevistas rápidas aos jogadores e aos treinadores no final dos jogos.

Tudo isto vem na sequência de uma mensagem de Lineker na rede social Twitter a comparar a nova política de imigração do Reino Unido à Alemanha dos anos 1930. A BBC não gostou, entendendo que que a mensagem violava os seus princípios editoriais, e solicitou ao antigo avançado que voltasse atrás nos seus comentários, o que não aconteceu. Lineker foi alvo de críticas por vários membros do governo e membros do Partido Conservador, mas, na mesma medida, também recebeu inúmeras mensagens de apoio, incluindo de Jurgen Klopp, treinador do Liverpool.

“Não sou nativo, mas não vejo nenhuma razão para pedir a alguém para voltar atrás por dizer aquilo que ele disse. Este é o mundo em que vivemos. Todos estão tão preocupados em fazer as coisas da maneira correcta e dizer as coisas certas a toda a gente. É um mundo difícil este em que vivemos, ter de corresponder às expectativas de todos, sobretudo em público. E não posso dizer mais sobre isto”, disse o técnico alemão após a derrota do Liverpool frente ao Bornemouth.

Lineker, de 62 anos, é uma das personalidades mais populares do Reino Unido. Antigo avançado do Leicester, Everton, Tottenham e Barcelona, Lineker abraçou uma carreira dos “media” após deixar os relvados em 1994, sempre ao serviço da BBC, e com colaborações com outros canais internacionais. Lineker é a personalidade mais bem paga da BBC — recebeu mais de 1,3 milhões de libras em 2021/22. E não faz segredo das suas opiniões sobre política e outros temas.