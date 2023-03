O Circo Trottola mostra a fragilidade humana e o poder de um sino

Uma das companhias emblemáticas do novo circo apresenta-se na Costa Vicentina a convite do Lavrar o Mar. Os franceses Titoune e Bonaventure transformam o circo em poesia.

O circo chegou à cidade. Depois de São Teotónio, em Odemira, a tenda vermelha do Circo Trottola, rodeada por caravanas, ergue-se agora em Aljezur, na Costa Vicentina. Bonaventure Gacon, acrobata, palhaço e fundador, com Titoune, da companhia francesa Trottola, representante do novo circo, vê nisto uma poesia. “Vir com camiões, colocar tanta energia a montar uma tenda, caravanas, trabalhar, às vezes com chuva, para algo que é inútil, é uma poesia que adoro.”