Em Ansião, uma casa nasce de um círculo e viaja para o passado

A antiga eira foi reformulada, mas a árvore que funciona como ponto central do espaço manteve-se, unindo agora o exterior e interior de uma nova habitação. Na Casa Chouso, situada na aldeia de Casal de São Brás, em Ansião, distrito de Leiria, os materiais integram-se com a ruralidade da zona, enquanto a vista para a Serra da Sicó enche a todas as divisões.

O círculo do pátio é o ponto de destaque do projecto que, descreve o arquitecto Bruno Dias, funciona como uma ligação entre a parte social — que inclui a churrasqueira e a garagem —​, e as áreas privadas dos quartos, cozinha e sala de estar. “É um dos pontos que destaco. É a permeabilidade que a casa tem sobre a vista. A habitação vive para a paisagem e vive com muita privacidade”, explica em entrevista do P3.

No interior da habitação, destacam-se elementos como a pedra, a madeira e o metal que asseguram o conforto e, ao mesmo tempo, modernidade. A vista das janelas e o prolongamento do pavimento para o exterior conferem a união com a natureza e o recato que os proprietários tanto desejavam.

“A vegetação de sobreiros e carvalhos é muito própria da zona e o pequeno mato era o espaço que as pessoas utilizavam para o pasto. Queríamos que a casa tivesse uma peça que fizesse parte do local”, acrescenta.

A Casa Chouso, que começou a ser construída no início de 2019 pelo ateliê Bruno Dias Arquitectura, ficou concluída no início deste ano. Hugo Santos Silva fotografou-a, captando a articulação entre as linhas modernas e os elementos tradicionais.

Bruno Dias foi também responsável pela construção da Casa Âmago, situada na mesma localidade, e que também prima pelas formas arredondadas no exterior. O objectivo, destaca, “não era fazer uma forma coerente”, mas antes criar um percurso através das formas circulares. “Acho que formas orgânicas dão um sentido de percurso, enquanto os ângulos rectos quase nos limitam a esse percurso”, justifica.