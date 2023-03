A política da guerra como geoestratégia global e a guerra mundial

A focagem usual, na forma como se dá a conhecer a guerra na Ucrânia, está polarizada de forma muito vincada. Dois campos geoestratégicos estão definidos, a Federação Russa, que invadiu a Ucrânia, e o "Ocidente", América do Norte e grande parte da Europa, unidos na Aliança Militar Transatlântica, alargada depois do fim da Guerra Fria e da dissolução da URSS. Mas há excepções a esta regra, que convém não ignorar. A Hungria tem exibido uma postura de forte retraimento no apoio ao Governo ucraniano, com argumentos económicos e políticos, basicamente distanciando-se dos objectivos da aliança ocidental. Por sua vez, a Áustria, que não pertence de facto à NATO, mantém-se desligada dos propósitos deste pacto militar. É curioso que estes dois países, mais a Sérvia, que foi levada a sacrificar o Kosovo, são protagonistas centrais da I Guerra Mundial. O Império Austro-Húngaro teve o seu óbito no termo da Grande Guerra. E o anschluss viria a vitimar a Áustria de novo, na II Guerra Mundial. O mais importante, aqui e agora, é a prevenção de uma nova tragédia global, sem vencedores. Pax bona et honesta est mellior mille victoria praecaris, lema de Niels Bohr, grande físico atómico.

José Manuel Jara, Lisboa

Ainda no quadro do debate Mais Habitação

Ainda no quadro do debate Mais Habitação e sobre a interacção das autarquias com o património do Estado, julgo que seria importante que: (i) as autarquias identifiquem os edifícios devolutos e os terrenos sem utilização com capacidade construtiva pertencentes ao "Estado" ou organismos e entidades do Estado; (ii) as câmaras municipais notificarão as entidades proprietárias do Estado (com cópia para a Direcção-Geral do Património do Estado) para que no mesmo prazo determinado para os particulares, indiquem se pretendem dar-lhes utilização (que não seja a sua venda) imediata; (iii) se nesse prazo nada for respondido, ou se, no mesmo prazo estipulado para os particulares, nada for feito naqueles edifícios ou terrenos, a câmara municipal é autorizada a tomar posse administrativa por um prazo de 80 anos, em acto notarial sem necessidade de quaisquer autorizações de quaisquer organismos do Estado ou de outras formalidades; (iv) competirá à câmara municipal dar o destino público que achar mais conveniente no quadro da habitação acessível ou da cultura, podendo demolir e reconstruir ou adaptar.

Ricardo Charters-d’Azevedo, São Pedro do Estoril

Haja respeito

Se a Segurança Social tem lares que tutela, se a Santa Casa também deles dispõe, bem como outras instituições que os tenham a seu cargo, deveriam fazer um acompanhamento necessário da sua actividade e isto para que, a qualquer momento, qualquer pudesse, quando menos o esperasse, ser visitado por fiscais e tivesse de fazer prova da sua organização e lisura de processos. Não parece que aconteça assim. Por sistema, sempre que acontecem problemas, há sempre a parte que tem por função aplicar as regras, que não sabe. Reage, sim, mas a posteriori com todo o incómodo que causa o facto de o objecto da(s) denúncia(s) ter já acontecido, ou seja, o mal já ter sido feito. Claro que esses lares, acusados de falta de higiene e de maus tratos, podem acabar por ser encerrados, mas subsiste a ideia de que, de outro modo, ninguém saberia de nada, o que aponta para uma situação de deixa andar, de falência de acompanhamento, que importa corrigir de vez.

A preocupação com o social só pode entender-se como forma de se estar por dentro de tudo o que o movimenta, neste caso respeitando idosos que não merecem ser tratados como coisas inúteis no seu fim de vida. No mínimo, haja respeito!

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Nova rotina

Saltar refeições, ficar em casa com os filhos porque a escola está encerrada, conviver com a eliminação prática do ano lectivo, eis a nova rotina de milhares de pais. O país ficou refém das greves dos professores. Conseguiram que a sua luta fosse o único foco cujo epílogo não é previsível dada a monstruosidade a que se entregaram o ministro da Educação e os sindicatos, em forma de lenta lentidão em negociar. Há três anos que os alunos não sabem o que é terem um ano lectivo normal. Foi a pandemia e agora esta postura rígida, inalterável e implacável dos sindicatos, que em poucos dias exigem correcções de salários e carreiras com décadas de injustiça. Esta nova rotina é inaceitável à luz da cidadania, ponto cardeal educativo.

Aristides Teixeira, Almada