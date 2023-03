Alemanha: vários reféns numa farmácia em Karlsruhe. Suspeito detido

Várias pessoas foram esta tarde sequestradas no interior de uma farmácia na cidade de Karlsruhe​​, no estado de Baden-Württemberg. A polícia alemã fechou esta área e apelou à população para que se mantivesse afastada do local.

Segundo a última actualização da polícia de Karlsruhe, as forças especiais conseguiram entrar na farmácia pelas 21h20 (20h20 em Lisboa) e foi detido um homem. Não há, por enquanto, registo de feridos.

Não está confirmado o número de pessoas que estava no interior do edifício ou quantos suspeitos estão envolvidos no sequestro que durou cerca de cinco horas.

Um 21:10 Uhr wurde die Apotheke von einer #Spezialeinheit der Polizei betreten. Dabei wurde ein männlicher Tatverdächtiger #festgenommen. Das Gebäude wird derzeit durchsucht. Nach vorläufigen Erkenntnissen keine verletzten Personen.



Antes de ser detido, o suspeito terá dialogado com as autoridades e pedido mais de um milhão de euros pela libertação dos reféns, de acordo com o diário local Stuttgarter Zeitung.

Ainda nesta quinta-feira, um tiroteio em Hamburgo, na Alemanha, provocou oito mortes e várias pessoas ficaram feridas.