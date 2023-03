Rotura de conduta condiciona abastecimento de água na cidade do Porto

Incidente na conduta adutora principal, que serve o norte da cidade do Porto, obriga ao corte do abastecimento de água para trabalhos de reparação.

A rotura da conduta adutora principal da Águas do Douro e Paiva vai obrigar à suspensão do abastecimento de água em algumas zonas do Porto a partir das 21h30 desta sexta-feira. O abastecimento deve ser reestabelecido até às 20h de sábado, diz a Águas e Energia do Porto em comunicado.

O fornecimento de água vai estar cortado para reparar a rotura na adutora de água principal, que serve o norte da cidade do Porto. "O incidente nesta infra-estrutura, localizada no concelho da Maia e da responsabilidade da Águas do Douro e Paiva, vai afectar o serviço de abastecimento de água dos concelhos do Porto, Maia e Matosinhos", avisa a Águas e Energia do Porto.

A empresa municipal acrescenta que, depois da "reposição gradual das condições regulares de abastecimento", é possível que os utilizadores notem alguma "turvação natural da água das torneiras", uma situação que também ficará resolvida no entretanto.

Foto A área da cidade do Porto afectada pelo corte no abastecimento de água Águas do Porto

De acordo com o mapa disponibilizado pela Águas do Porto, o corte vai ser sentido em quase toda a área das freguesias de Ramalde e Paranhos, afectando também boa parte das zonas de Nevogilde, Aldoar e Cedofeita.