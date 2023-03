Triângulo da Tristeza: quem era Charlbi Dean que morreu vítima de sépsis

Nome da modelo sul-africana, que morreu no ano passado de septicemia, volta à ordem do dia com a entrega dos Óscares. Triângulo da Tristeza está nomeado para três estatuetas.

Triângulo da Tristeza, do sueco Ruben Östlund, está nomeado para três prémios atribuídos pela Academia de Hollywood, nas categorias de melhores filme, argumento original e realização. Mas, no Dolby, em Los Angeles, haverá uma ausência entre a plateia que será notada: a de Charlbi Dean, a modelo sul-africana que foi protagonista da aplaudida comédia dramática.

Dean, cuja carreira cinematográfica parecia, por fim, estar a levantar voo — antes de Triângulo da Tristeza, tinha tido participações menores ou em produções pouco reconhecidas —, morreu, inesperadamente, no dia 29 de Agosto passado, em Nova Iorque, 24 horas depois de ter dado entrada numa clínica, queixando-se de fortes dores de cabeça. A autópsia, revelada em Dezembro, concluiu que se tratou de septicemia, uma resposta imunológica extrema a uma infecção.

Charlbi Dean nasceu na Cidade do Cabo, África do Sul, a 5 de Fevereiro de 1990. Com apenas 6 anos, começou a trabalhar como modelo, aparecendo em anúncios publicitários e em catálogos. Assinou com a Alfa Model Management quando tinha 12 anos e a sua vida profissional já era tão intensa (foi um dos rostos da campanha internacional da Guess) que, a partir dos 14, passou a estudar no regime do ensino doméstico. Só anos depois regressou às aulas presenciais, tendo frequentado uma escola de teatro.

A estreia no cinema chegou aos 20 anos, na adaptação cinematográfica de Spud, tendo repetido a dose em Spud 2: The Madness Continues. Outros trabalhos com algum relevo foram Don't Sleep (2017) e a série da DC Raio Negro.

O convite para se juntar ao elenco de Triângulo da Tristeza chegou em Fevereiro de 2020, tendo a actriz brilhado em Cannes, em Maio do ano passado, onde o filme de Östlund conquistou a Palma de Ouro.

O que é a septicemia?

A septicemia é uma resposta imunológica extrema a uma infecção, que faz com que o nosso sistema imunitário se vire contra o nosso corpo, já que não consegue distinguir entre os elementos invasores — sejam bactérias, vírus, fungos ou parasitas —, que estão a causar o problema, dos elementos que deveria defender, provocando lesões fatais em tecidos e órgãos.

Em Portugal, de acordo com dados da Direcção-Geral da Saúde, 22% dos internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos devem-se a situações de sépsis, originando uma mortalidade hospitalar global de cerca de 40%. A mortalidade das formas mais graves da sépsis, como o choque séptico, é de cerca de 51%.

O quadro de septicemia é mais grave em determinados grupos, como entre idosos, recém-nascidos e quem tenha o seu sistema imunitário débil ou comprometido. Era o caso de Charlbi Dean que, na sequência de um acidente de viação em 2009, vivia sem baço, um dos órgãos responsáveis pela filtragem do sangue. De acordo com o relatório da autópsia, que identificou a septicemia como bacteriana (Capnocytophaga), a situação “agravou a asplenia” (ausência de baço), que, por si só, é um risco acrescido de infecções generalizadas.