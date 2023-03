Taça da Europa em Portugal é “extremamente importante” para lançadores nacionais

O técnico nacional de lançamentos, Carlos Tribuna, considerou nesta sexta-feira ser "extremamente importante" para os atletas portugueses a realização da Taça da Europa de Lançamentos em Leiria, onde a competição decorre no sábado e domingo.

Pela segunda vez consecutiva, e pela quinta nos últimos 10 anos, o Centro de Lançamentos de Leiria acolhe a competição internacional, onde vão estar 16 atletas portugueses, entre seniores e sub-23, repartidos por todas as especialidades de lançamentos: peso, disco, martelo e dardo.

"Esta Taça da Europa, nesta altura da época, é extremamente importante. Para os portugueses, é um momento de passagem do Inverno para o Verão. É momento de aferirem o momento de forma", disse Carlos Tribuna, na apresentação da competição.

O facto de a Taça da Europa decorrer em solo nacional (e está já confirmada nova edição em Leiria em 2024) contribui para Portugal ter "uma delegação grande". "Todo o trabalho feito no Inverno começa a ser posto em prática. E aqui conseguimos ter os nossos melhores a competir e a estarem em competição com os melhores da Europa. É importante estarem ali, a par com outros atletas de grande valia", sublinhou o técnico nacional.

Pela selecção portuguesa sénior competirá pela última vez a martelista Vânia Silva, que, aos 42 anos, anunciou o fim da carreira, após a participação em três Jogos Olímpicos, cinco Mundiais e 13 Europeus.

Vânia Silva, que é a atleta com mais presenças na Taça da Europa (vai para a 15.ª), despede-se na sua cidade com emoções fortes. "Em Leiria, foi onde comecei o lançamento do martelo. Não há outra razão para não ser aqui [a despedida]. Emoções, depois logo na competição se verá. Mas há um turbilhão, como devem imaginar", revelou.

A Taça da Europa de Lançamentos disputa-se no sábado e domingo, envolvendo 319 atletas de 40 países.