Regresso dos tenistas russos e bielorrussos a Wimbledon em estudo

Torneio está agendado para Julho. Organização adianta que ainda está em conversações com o Governo britânico e com os parceiros da prova.

A organização do torneio de ténis de Wimbledon ainda não tomou uma decisão definitiva sobre a participação de atletas russos e bielorrussos na edição deste. Nesta altura, prosseguem conversações com os parceiros do torneio.

O All England Lawn Tennis Club (AELTC) e a Lawn Tennis Association (LTA) travaram a entrada em prova dos tenistas dos dois países no seguimento da invasão militar da Ucrânia, argumentando então que esta era a única opção viável em função das directrizes do Governo britânico.

O torneio viu serem-lhe descontados os pontos para o ranking, para além de a LTA e o AELTC terem sido alvos de multas pesadas. Já durante esta semana, o escocês Andy Murray, duas vezes campeão em Wimbledon, afirmou esperar que essa proibição fosse levantada.

"Ainda não tomámos uma decisão sobre a participação nos campeonatos de 2023", disse o porta-voz do AELTC, citado pela Reuters, garantindo que está em curso um trabalho de proximidade com o Governo e os parceiros do torneio, que está agendado para o período de 3 a 16 de Julho.

Wimbledon acabou por ser o único torneio do Grand Slam a proibir a participação de tenistas russos e bielorrussos, sendo que houve vários atletas a competirem em nome individual e sem ligação a qualquer federação noutras competições.