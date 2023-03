Depois de Caos e Meio dia, Palas junta um Bagaço ao anúncio do seu Tons de Pele

Peça a peça, o músico e agitador cultural bracarense Filipe Palas vai revelando os temas daquele que será o seu novo EP, Tons de Pele, com data de publicação anunciada para 5 de Maio. Um disco que é também curta-metragem, lançada aos poucos, em videoclipes. Depois de Caos, publicado no dia 27 de Janeiro, seguiu-se Meio Dia, lançado em 24 de Fevereiro. O terceiro tema, que é também o terceiro episódio desta saga, estreia-se esta sexta-feira e chama-se Bagaço. Foi gravado em Ponte de Lima, por Paulo Cunha Martins, e, segundo os seus promotores, “revela uma pessoa depressiva, sozinha e que na sua imaginação encontra amigos e recordações de um passado onde já foi feliz”. Ou, nas palavras de Adolfo Luxúria Canibal (vocalista dos Mão Morta), que fez uma interpretação escrita desta obra criada por Palas: “O bagaço, à laia de pequeno-almoço, quer-se paliativo do isolamento, para enganar os fantasmas que habitam a canção e esvaziar o eu das memórias que deambulam pelas ruas, num estertor homérico em busca da completude.”

O novo disco de Palas, Tons de Pele, conta com as participações de Sérgio Freitas (Sensible Soccers, Serge Fritz) e Luís Barros (Alek Rein, The Burnt Pines, Filipe Sambado, Les Saint Armand) e, além de Caos, Meio dia e Bagaço, tem mais dois temas a divulgar brevemente: Oito e Jogo exausto. Todos eles relacionados entre si e relacionados também com a cidade de Braga.