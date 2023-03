Fim-de-semana na TV: a caminho dos Óscares com A Família e o Festival da Canção

No cartaz também há maratonas de filmes oscarizados e o favorito deste ano, bem como músicas do mundo, uma viagem às Canárias, atletismo e animação.

CINEMA

Manchester By the Sea

TVCine Edition, sábado, 8h30

Mais uma maratona de premiados nos Óscares, com a vantagem de ter os TVCines em canal aberto todo o fim-de-semana. Começa com o filme que ganhou, em 2017, as estatuetas de melhor actor (Casey Affleck) e argumento original (para Kenneth Lonergan, que também realiza). É a história de um encarregado de limpeza que tenta lidar com a morte do irmão e cuidar do sobrinho.

Às 10h45, vêm As Horas e a oscarizada prestação de Nicole Kidman; às 12h40, Haverá Sangue, que deu o prémio de melhor actor a Daniel Day-Lewis e de melhor fotografia a Robert Elswit.

À tarde, a maratona prossegue, às 15h15, com O Caso Spotlight, considerado o melhor filme e também o melhor argumento original (Josh Singer e Tom McCarthy); às 17h20, com O Tigre e o Dragão, vencedor nas categorias de melhor filme internacional, fotografia, música original e direcção artística; e, às 19h20, com Django Libertado, que deu a Quentin Tarantino o troféu de melhor argumento original e a Christoph Waltz o de melhor actor secundário.

O serão é passado, às 22h, com Mystic River, com Sean Penn e Tim Robbins como melhor actor principal e secundário, respectivamente; e, às 00h15, com O Clube de Dallas, que além de ter valido a Matthew McConaughey e Jared Leto os Óscares nas mesmas categorias, foi distinguido pela caracterização.

The Revenant: O Renascido

Hollywood, sábado, 21h30

Numa expedição ao interior do território americano, Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) é atacado por um urso e fica à beira da morte, sem ter armas, equipamentos ou mantimentos que o possam ajudar naquela luta desesperada pela sobrevivência. Este drama biográfico de Alejandro González Iñárritu ganhou os Óscares de melhor realização, actor e fotografia.

O Pugilista

TVCine Top, sábado, 21h30

No início do século XIX, o britânico Jem Belcher tornou-se, ainda antes de fazer 20 anos, campeão de boxe em Inglaterra, tendo ficado sem um olho aos 22 e morrido aos 30. A sua história é o foco deste filme de Daniel Graham em que Matt Hookings, também argumentista, assume o papel principal. O elenco inclui ainda Ray Winstone, Russell Crowe e Jodhi May.

Todos os Sonhos do Mundo

RTP2, sábado, 22h49

Inspirado na experiência pessoal da realizadora, Laurence Ferreira Barbosa, o filme centra-se numa rapariga de 18 anos que procura o seu lugar, algures entre a herança cultural dos pais portugueses e a França onde nasceu e cresceu.

Há Lodo no Cais

TVCine Edition, domingo, 7h35

Premiado com oito Óscares, o filme de Elia Kazan foi rodado quando o macartismo dominava a produção cinematográfica dos EUA. Conta a história de Terry Malloy (Marlon Brando), um estivador das docas de Nova Iorque que entra em conflito aberto com um sindicato que tem estreitas ligações ao mundo do crime.

O filme abre a derradeira maratona de premiados nos Óscares. Seguem-se West Side Story - Amor sem Barreiras (às 9h20), O Último Imperador (11h50), Lawrence da Arábia (14h30, versão restaurada), Chicago (18h), Imperdoável (19h50), O Silêncio dos Inocentes (22h) e Moonlight (23h55).

Bird - Fim do Sonho

AXN Movies, domingo, 14h

Clint Eastwood realiza este tributo à memória de Charlie Parker, o virtuoso do saxofone que revolucionou o jazz nos anos 1940. Parker viciou-se no consumo de heroína e álcool e a sua vida privada foi uma sucessão de falhanços e tragédias, em contraste com o sucesso na música. Acabaria por morrer de ataque cardíaco, aos 34 anos.

Eastwood conseguiu fazer um filme sensível, apesar da abundância de pormenores técnicos sobre as inovações de Parker, sendo de realçar a banda sonora, oscarizada em 1989. Forest Whitaker, que protagoniza Bird, ganhou o prémio de melhor actor em Cannes.

Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo

TVCine Top, domingo, 19h15

É o filme de quem mais se tem falado, que tem arrecadado prémios atrás de prémios e que é o favorito para os Óscares deste ano (11 nomeações, incluindo melhor filme e realização). A malaia Michelle Yeoh protagoniza esta história de acção e ficção científica escrita e realizada pelo duo Daniels (Dan Kwan e Daniel Scheinert), em que uma imigrante chinesa nos EUA tem de salvar o mundo atravessando universos paralelos.

O elenco inclui ainda Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, James Hong, Jamie Lee Curtis, Jenny Slate e Harry Shum Jr. A banda sonora, a cargo de Son Lux, conta com nomes como David Byrne, Mitski, Randy Newman ou André 3000.

PRÉMIOS

Óscares 2023

RTP1, domingo, 23h30

Ligação directa a Los Angeles para seguir a gala de entrega dos cobiçados prémios da Academia de Hollywood, numa emissão conduzida por Mário Augusto.

TEATRO

A Família

RTP2, sábado, 22h01

Estreia. A Família é uma peça que “propõe um diálogo cénico conduzido pela alternância das linguagens teatral e televisiva”, faz saber a RTP. Paixão, obsessão e mesquinhez são temas tratados no texto de João Delgado Lourenço sobre dois casais entusiasmados com um “retiro”– um encontro potencialmente tórrido que acaba por expor o pior de cada um.

A encenação é de Ana Sampaio e Maia, que também interpreta, ao lado de Francisco Lima, Miguel Cunha, Rebeca Cunha e Telma Cardoso.

MÚSICA

Festival da Canção

RTP1, sábado, 21h07

Ivandro com Povo, Edmundo Inácio com A festa, Bárbara Tinoco com Goodnight, Voodoo Marmalade com Tormento, Inês Apenas com Fim do mundo, Dapunksportif com World needs therapy, Churky com Encruzilhada, Cláudia Pascoal com Nasci Maria, Mimicat com Ai Coração, You Can't Win, Charlie Brown com Contraste mudo, Sal com Viver, Esse Povo com Sapatos de cimento e Neon Soho com Endless world.

São estas as 13 canções finalistas da 57.ª edição do Festival da Canção, em disputa pelo lugar no Festival Eurovisão da Canção marcado para 9 a 13 de Maio, em Liverpool (cidade britânica escolhida no lugar da Ucrânia, vencedora do ano passado).

Womex 22 - Lia de Itamaracá e PoiL Ueda

RTP2, domingo, 23h44

Registo das actuações da brasileira Lia de Itamaracá e dos franco-japoneses PoiL Ueda no Womex 2022. Realizaram-se em Outubro, no Capitólio, em Lisboa, que foi a segunda cidade portuguesa a acolher o encontro de músicas do mundo, depois das primeiras honras terem sido feitas pelo Porto em 2021.

DOCUMENTÁRIOS

Ilhas Canárias: Nascidas do Fogo

National Geographic, sábado, 13h25

Estreia. A viagem ao arquipélago espanhol dá a conhecer melhor “esse maçarico sobreaquecido e duradouro” que está na origem vulcânica das ilhas, bem como a diversidade de ecossistemas, a beleza da paisagem ou as condições extraordinárias para a observação dos astros.

Mostra também como, nas palavras de uma geocientista, “o preço e o privilégio de viver numa pequena ilha bonita é, neste caso, a sua história geológica”, através de imagens da erupção do Cumbre Vieja (La Palma), em 2021.

Colectiv - Um Caso de Corrupção

RTP2, domingo, 2h35

Escrito e realizado por Alexander Nanau, recebeu várias distinções e esteve nomeado para o Óscar. Incide na investigação jornalística que revelou um enorme esquema de fraude no sistema nacional de saúde romeno e várias instituições do Estado. Começou quando, a 30 de Outubro de 2015, um grande incêndio causou a morte a dezenas de pessoas – incluindo, dias depois, a de pessoas hospitalizadas com ferimentos não considerados fatais.

DESPORTO

Atletismo: 32.ª EDP Meia Maratona de Lisboa

RTP1, domingo, 9h57

Transmissão em directo da prova que, anualmente, junta uma média de 30.000 atletas. O percurso de 21 quilómetros começa na Ponte 25 de Abril e termina no Mosteiro dos Jerónimos, em Belém.

INFANTIL

Príncipe Bué Encantado (VP)

Hollywood, sábado, 12h05

Branca de Neve, Bela Adormecida, Cinderela... Estão todas apaixonadas pelo Príncipe Encantado. Só que ele está enfeitiçado: qualquer rapariga que o olhe nos olhos fica perdida de amores; e ele, se não encontrar a alma gémea até aos 21 anos, torna-se incapaz de amar. É na busca por alguém que o emocione que conhece Lenny, ou melhor, Leonor. David Carreira e Cuca Roseta dão voz aos protagonistas.

Boss Baby: Negócios de Família (VP)

TVCine Top, domingo, 10h30

Tom McGrath, responsável pelo primeiro Boss Baby (e também pela saga Madagáscar), continua a história iniciada em 2017, com base na personagem criada por Marla Frazee nos seus livros infantis.