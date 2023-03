Aberto concurso para o programa ProMuseus com apoio de um milhão de euros

O Programa de Apoio a Museus da Rede Portuguesa de Museus (ProMuseus)​, que pretende apoiar a qualificação da Rede Portuguesa de Museus, tem este ano um milhão de euros para atribuir, indica o aviso de abertura das candidaturas publicado esta quinta-feira em Diário da República.

Em 2023, as “​áreas preferenciais a apoiar” são: estudo, investigação e exposições; inventário, documentação e digitalização de colecções; acessibilidade e inclusão; capacitação de equipas; e parcerias.

“O montante máximo do apoio a atribuir por candidatura a cada área de apoio do ProMuseus em 2023, e cujo valor não pode ultrapassar 60% do valor considerado elegível da candidatura apresentada, é de cinquenta mil euros, à excepção da área das parcerias, cujo valor máximo é de setenta mil euros”, informa o aviso.

O prazo para entrega das candidaturas ao ProMuseus, que é gerido pela Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), é de 60 dias continuados a contar do dia seguinte à publicação do aviso, segundo o texto assinado por João Carlos Santos, director-geral do Património Cultural.

Esta terça, foi publicado em Diário da República um despacho normativo que aprovou alterações ao regulamento do ProMuseus, tendo em vista a “reactivação” do programa, “no sentido de o adequar às alterações registadas no panorama museológico desde 2006”, ano em que foi criado.

De acordo com esse despacho, no que concerne aos critérios de avaliação das candidaturas — com os projectos a serem classificados numa escala de 0 a 20 pontos —, “é atribuída uma bonificação de majoração de cinco pontos a todos os projectos que concorrem às áreas preferenciais definidas no aviso de abertura de concurso”.

Aos projectos que concorram à área das parcerias, é atribuída uma bonificação de majoração suplementar de 2,5 pontos, pode ler-se ainda.

O regulamento aplica-se aos museus integrantes da Rede Portuguesa de Museus, à excepção dos museus dependentes da administração central (DGPC e Direcções Regionais de Cultura), nos termos da Lei-Quadro dos Museus Portugueses.

Além do preenchimento dos requisitos de instrução das candidaturas, o júri avaliará de acordo com os seguintes critérios: adequação do projecto à missão, aos objectivos e também aos problemas identificados pelo museu; carácter inovador dos projectos; sustentabilidade dos projectos; coerência entre a candidatura e a qualificação do museu.

O regulamento descreve aos interessados os passos e documentos necessários para formalizar as candidaturas, nomeadamente o modelo de relatório de execução técnica e financeira do projecto, bem como os objectivos.

O ProMuseus visa “incentivar a qualificação dos museus portugueses, contribuir para a preservação do património cultural e melhorar a prestação de serviços ao público”, segundo o documento.