Poder Público. O filme da TAP, o anticiclone dos Açores e o mesmo Marcelo de sempre

Um dia destes, o nosso podcast com vozes exclusivamente femininas calha no Dia da Mulher e fazemos um episódio sobre o assunto, mas ainda foi este ano. Mesmo assim, temos muito que falar.

Esta semana, o Governo anunciou os resultados da Inspecção-Geral das Finanças (IGF) ao caso de Alexandra Reis, que saiu da TAP com uma indemnização de 500 mil euros. Há três informações a registar: a IGF declarou a nulidade da indemnização; o Governo decidiu afastar a actual presidente do conselho de administração da TAP e o chairman da empresa e já foi escolhido o substituto: Luís Rodrigues, que vem da SATA.

Outro assunto da semana é a crise no Governo dos Açores. Relembro aqui que o PS venceu as eleições, mas como estava em minoria e não se entendeu com nenhum outro partido, foi possível ao PSD formar uma geringonça de direita e ficar com mais um deputado… e com maioria absoluta. CDS e PPM entraram para o Governo e IL e Chega deram apoio parlamentar. Só que, agora, José Bolieiro, líder do Governo Regional, rejeitou ontem apresentar uma moção de confiança. O PS também não pretende, por enquanto, apresentar uma moção de censura. Vamos ter uma gestão caso a caso, lei a lei, a partir de agora, como aconteceu no segundo Governo de Costa – e correu mal?

