PSD diz que Marcelo foi “realista” e desvaloriza “farpas” à oposição

Para o PSD, a entrevista do Presidente da República ao PÚBLICO e à RTP foi “muito realista”. O vice-presidente do partido, Paulo Rangel, elogiou a postura crítica de Marcelo Rebelo de Sousa com o Governo de António Costa e desvalorizou as “farpas” que o chefe de Estado lançou à oposição.

“O senhor Presidente da República teve uma entrevista muito realista em que mostrou que estamos perante, como ele próprio disse, uma maioria requentada e cansada, que ao fim de um ano está esgotada”, afirmou Rangel aos jornalistas na Madeira, onde participou num jantar do encontro interparlamentar que junta eurodeputados e deputados regionais.

Rangel evocou os alertas de Marcelo sobre a habitação, a educação, saúde e a aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência, cavalgando a expressão utilizada pelo Presidente da República para definir a maioria absoluta de António Costa: “uma maioria requentada e cansada”. O eurodeputado fez questão de destacar a questão da TAP, cujas “consequências ainda não estão todas terminadas”, mas que, para já, resultam num “enfraquecimento político” do ministro das finanças.

Por outro lado, Rangel desvalorizou as críticas do Presidente da República à falta de alternativa. “Quanto à alternativa do PSD, não temos de nos preocupar. O PSD está a construí-la e a afirmá-la todos os dias”, realçou, procurando explicar o que Marcelo tinha dito. “Não é motivo para preocupação”.

O jantar do encontro interparlamentar foi interrompido para a reacção do PSD à entrevista do Presidente da República, mas antes já tinha decorrido o discurso do líder nacional do PSD. Luís Montenegro, ao longo de 24 minutos, elogiou a governação da Madeira, criticou o pacote da habitação e associou o PS à extrema-esquerda.

Na habitação, por exemplo, a concretizarem-se as medidas anunciadas, o governo de António Costa pode ser definido como o “mais comunistas de Portugal desde da revolução de Abril”. Um argumento que serviu para marcar a diferença entre os extremos: “Não somos o partido que aceita passar as linhas vermelhas e andar de braço dado com os partidos anti-Europa, antieuro e anti-NATO”.

O discurso de Montenegro já tinha, contudo, levado o respaldo do presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque. “Discordamos em absoluta por duas medidas tomadas pelo governo central de forma prepotente e arrogante. O pacote de habitação é violação flagrante de direitos”, afirmou, criticando o fim dos vistos gold e as restrições ao alojamento local.

Miguel Albuquerque avisou também que conta com Luís Montenegro para ser a “força reformista que vai tirar Portugal do caminho da decadência”, deixando a garantia de que a Madeira está com o líder nacional. “Conto com o presidente Luís Montenegro para ajudar nesse caminho [reformista]. Gostaria de reiterar ao nosso presidente que o PSD Madeira está solidário consigo”.