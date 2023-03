“SNS: propostas de uma formiga”

Aos decisores políticos e a outros a quem esta carta aberta possa interessar

Os médicos frequentemente não aderem às greves porque pensam que nada vai mudar, que o prejuízo recai sobre os doentes e porque acabam por ter de remarcar os doentes para outro dia.

Esta semana fiz greve pela primeira vez na vida. Como muitos dos meus colegas, telefonei na terça-feira pessoalmente a cada doente agendado, explicando que não valia a pena vir, perguntando pelo seu estado clínico e verificando os exames efetuados. Não recebo e faço sabotagem ao protesto…

Porque fiz greve, então? Por mim, pelos doentes e pelo Sistema Nacional de Saúde.

Várias são as pessoas que me vão dizendo que o SNS tem os dias contados. Não acredito que se decrete a extinção mas as condições de prestação de cuidados vão continuar a deteriorar-se, pelo que vale a pena não baixar os braços.

Como cuidadora, contacto todos os dias com os doentes e profissionais, pelo que me atrevo a identificar algumas falhas e oportunidades de melhoria:

Conhecer o terreno. No meu serviço, identifico gastos que podiam ser evitados com pequenas medidas. Sugiro criar um diálogo específico entre gestores e colaboradores, em que parta dos profissionais de saúde a identificação de desperdícios. Em troca (já nos basta pensar em problemas clínicos), fornecer incentivos proporcionados aos colaboradores. Dar maior poder de decisão aos diretores de serviço, nomeadamente para escolha dos pontos onde é preciso investir.

Desburocratizar. Considero que estudei bastante e que posso servir melhor, se gastar o meu tempo a pensar no melhor diagnóstico, nos exames realmente indispensáveis e na melhor medicação. A maioria do meu tempo é passado a registar (nalguns casos em triplicado) análises e prescrições, a arranjar vagas de internamento, a efetuar telefonemas para garantir que o que pedi é feito.

Informatizar. Felizmente tem havido progressos, mas trabalhamos com uma imensidão de dados clínicos que poderiam ser utilizados para conhecer (e melhor tratar) os problemas de saúde dos doentes. Porque falhámos na prevenção? Podemos reduzir o risco de bactérias resistentes utilizando melhor os antibióticos? A eficácia de tal medicamento na nossa população é a esperada? A medicação prescrita é tomada?

Formação da população. É necessário ensinar a população sobre como se mede a pressão arterial, o que é um oxímetro, como se faz Suporte Básico de Vida, quais são os sinais de alarme em caso de queda com traumatismo, como atuar se um filho tem febre, o que comer se sou diabético ou hipertenso, enfim. Seria útil promover a venda de cabazes para o diabético ou hipertenso, ou com teores progressivamente mais baixos de sal? Faria sentido promover formações em saúde nos locais de trabalho da população geral? O pagamento aos formadores seria compensado com o ganho em saúde.

Fluidez do hospital para o centro de saúde. Não existe, tanto quanto sei, um sistema de referenciação inversa, em que o especialista possa referenciar formalmente o doente de volta ao centro de saúde, nem um tempo considerado aceitável para que essa consulta ocorra. Os hospitais acumulam doentes que podiam ser seguidos no centro de saúde, bloqueando vagas de primeira vez.

Na urgência os urgentes. Ninguém gosta de ficar 20h à espera numa urgência. Sem absolutizar, há três tipos de doentes: os que usam a urgência como porta de entrada no hospital, os que não sabem como atuar nem têm acesso a médicos para resolução de problemas simples e os realmente urgentes.

Sem solucionar o problema, a realização de consultas diretamente com um médico, por videochamada, poderia resolver alguns casos de imediato. É o que faço quando familiares e amigos me telefonam. Estes problemas podem ser resolvidos durante o dia, diminuem o número de exames desnecessários e permitem que o médico da urgência se concentre nos casos realmente urgentes. O problema resolvia-se, o médico conseguia atuar mais eficazmente e a diminuição da afluência à urgência faria com que fosse menos penoso cada turno.

Noutros doentes, bastaria agendar avaliação em Hospital de Dia para o dia seguinte ou consulta dentro do tempo necessário para o centro de saúde. O doente terminava o contacto sabendo que não ficaria perdido. Para resultar, as várias especialidades seriam recompensadas pelo número e complexidade dos doentes tratados em Hospital de Dia (muitas vezes já os seguem em consulta regularmente), bem como pelo número de casos que conseguissem orientar sem recorrer à urgência (por vezes lá conseguimos, à custa de muitos telefonemas e favores pessoais de colegas que nem conhecemos).

Reduzir o financiamento do privado. Gastamos demasiado a pedir exames a outros hospitais por falta de resposta do SNS. O investimento em equipamento e em profissionais que pudessem efetuar os exames reduziria essa despesa. Poderia ser uma forma de fixação de médicos no SNS, caso os colegas recebessem pagamento correspondente a parte da despesa que o SNS teria, se pedisse o exame para fora.

Tempo dedicado para estudo e investigação. A realização de ensaios clínicos disponibiliza verbas externas muitas vezes avultadas, que contribuem para a sustentabilidade do sistema. Os médicos portugueses têm capacidade de efetuar investigação de muita qualidade, com captação de fundos (e porque não de patentes?). Não me peçam, por favor, é para fazer isso depois do meu horário de trabalho.

Não me vou alongar, não sou gestora, muito menos decisora. Continuarei o trabalho do dia a dia, tentando manter a consciência limpa e a ajudar os outros, resignada (depende dos dias) com a degradação das condições.

