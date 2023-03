Porque é que ninguém fala dos bayingyis?

Os bayingyis são um grupo étnico minoritário (cerca de 650.000 pessoas) da região do Vale do Pegú, estado de Rakine, Birmânia. São conhecidos por serem católicos, pelos seus chouriços, pela pele clara e por serem orgulhosamente lusodescendentes. Todo o mundo falou de quando houve o genocídio dos rohingyias, que também residem no mesmo estado de Rakine. No entanto, poucos sabem que outro genocídio está neste momento a decorrer na região: exactamente o dos bayingyis, pelo "crime" de serem "estrangeiros" e de serem ferozes opositores da ditadura militar birmanesa. Mas deste, só falaram a CNN Portugal, o Esquerda.net (site de notícias do Bloco de Esquerda) e a SBS (canal de rádio e televisão australiano).

Quando o escritor e investigador Joaquim Magalhães de Castro, cujo trabalho se centra nesta comunidade, deu o alarme, mais ninguém lhe deu ouvidos – incluindo o PÚBLICO. Pior, quem lhe prestou atenção nas Necessidades logo tratou de dizer que a lusodescendência desta comunidade não tinha razão de ser.

Também por nossa negligência, houve já uma comunidade que desapareceu quase completamente devido a um genocídio: foram os luso-cambodjanos às mãos do Khmer Vermelho – a única comunidade cambodjana que desapareceu completamente do mapa. Queremos mesmo que o século XXI assista a mais um desaparecimento de outra comunidade portuguesa sem nada fazermos?

José Cristóvão, Alapraia

​TAPa-me os olhos!

Já é a segunda vez que ouço que Fernando Medina é um homem de pé alto e mais uma vez conseguiu sair bem visto de uma embrulhada onde estava envolvido. Assim sendo, restam duas hipóteses, o ministro sabia da indemnização e mente ou o ministro é incompetente e muito pouco rigoroso, o que é péssimo na função que desempenha. Não há outra hipótese.

Tentar agora limpar a sua imagem e a do Governo demitindo a presidente da TAP e o chairman é mais uma manobra a que este Governo nos vai habituando, mas que não nos devia convencer. Senão vejamos: sou dono de uma empresa que me apresenta uma proposta para aprovação, eu aceito e aprovo-a dando continuidade à mesma, e, quando se toma conhecimento público de que a proposta não foi uma boa escolha, eu despeço quem me apresentou a proposta e realço o quão rápido fui a fazê-lo e a resolver a situação. O Governo aceita e aprova o despedimento e 500 mil euros de indemnização [a Alexandra Reis] e nem um mea culpa! Isto é no mínimo mais do mesmo.

João Ribeiro, Carregado

O fim de uma geração

Com a morte, na semana passada, de João Salgueiro e Galvão Teles praticamente termina uma geração de verdadeiros senadores. A maior parte teve origem na Ala Liberal ou na SEDES. Este conjunto de personalidades de grande craveira intelectual, plenos de dignidade e com fortes princípios éticos, que prestaram relevantes serviços ao país no exercício de funções políticas, defensores de mudanças na nação e dos quais quase já não resta ninguém. Preocupavam-se em servir o país e não fazerem da política uma carreira, o que contrasta com a actual situação. Seja lá o que aconteça, ninguém se responsabiliza ou tira consequências numa política sem ética da parte dos partidos, em que tudo vale. Quando recordamos que Jorge Coelho se demitiu de imediato aquando da queda da ponte de Castelo de Paiva ou António Vitorino saiu do Governo por se ter esquecido de declarar como bens um casebre que adquiriu no Alentejo, vemos como estamos hoje tão longe. Estes últimos acontecimentos sobre a TAP revelam como se pretende subir dentro do partido, pouco importando qual o resultado final, que não tenho dúvidas de que mais uma vez vai resultar numa forte factura para o contribuinte.

António Barbosa, Porto

Arrendamento coercivo

Muito se tem debitado sobre o arrendamento coercivo decretado pelo Governo através do Programa Mais Habitação. Como é possível António Costa não disponibilizar para alojamento a preço controlado as centenas de imóveis que o Estado tem em situação de abandono? Ao invés de construir complexos habitacionais, Costa investe sobre os proprietários particulares. Quantas câmaras apostam na construção? Quantos bairros sociais foram construídos após o 25 de Abril? A política capitalista da compra e venda de imóveis permite os investidores-tubarões. É contra os fundos de investimentos que o Governo deve legislar. Afinal, onde está a famosa promessa de Marcelo Rebelo de Sousa de retirar das ruas os sem-abrigo? Joseph Proudhon, um dos mais importantes filósofos políticos e economista francês, afirmou que a propriedade privada é um roubo.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

