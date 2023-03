Tiroteio em Hamburgo faz pelo menos seis mortos

Autoridades falam ainda em várias pessoas feridas e dizem que o local do crime foi uma igreja.

Pelo menos seis pessoas morreram e várias ficaram esta quinta-feira num tiroteio em Hamburgo, na Alemanha. O autor dos disparos pôs-se em fuga e ainda não foi detido, não havendo certezas sobre se actuou sozinho.

O jornal alemão Süddeutsche Zeitung adianta que as autoridades de Hamburgo dizem que o local do crime foi uma igreja. Segundo vários meios de comunicação germânicos, o tiroteio terá acontecido num centro de Testemunhas de Jeová no bairro de Alsterdorf.

O tiroteio terá acontecido por volta das 21h (20h em Lisboa), altura em que os serviços de emergência começaram a receber várias chamadas de socorro para a ocorrência em Deelböge. A área circundante foi isolada isolada pela polícia, e no local estão unidades especiais e com equipamento antiterrorista.