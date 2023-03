Na Ericeira, o ouriço-do-mar é “caviar”: há festival à mesa

Não faltam fãs a este manjar, especialmente pela Ericeira, a grande maternidade dos ouriços em Portugal. O ouriço-do-mar está intimamente ligado à história local e até se garante que “deve o nome a esta iguaria marinha". Naturalmente, é também aqui que, já pela sétima vez, se celebra o Festival Internacional do Ouriço-do-mar.

O certame decorre de 10 a 19 de Março e os ouriços chegam em todas as formas e feitios: "oficinas de ciência, mostra gastronómica, seafood court, show cookings e muitas provas num evento aberto a todos", resume a organização, o "consultor internacional Nuno Nobre e a Câmara Municipal de Mafra".

Sob o mote “caviar de Portugal”, o ouriço-do-mar será rei e senhor, pronto a ser devorado pelos seus súbditos, à mesa de 25 restaurantes da região.

Foto Um festival para celebrar o ouriço-do-mar Jorge Simão

No Mercado Municipal decorrerão as várias actividades, sendo que em grande destaque está uma das "grandes inovações" desta edição, como se destaca em comunicado: "a realização nos dois sábados do evento – dias 11 e 18 de Março –, entre as 10h e as 12h, das Oficinas de Ciência". Temas: dia 11, "Ouriço-do-Mar: Ouriceira 23", "aula prática sobre os desafios que se colocam à criação de ouriços com base em estudos realizados pelo MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente"; dia 18, fala-se do "Ouriço-do-Mar: Ecologia na Praça" e é uma boa altura para descobrir respostas a perguntas como "Por que partes é composto um ouriço? Quanto mede? Como cresce? Qual a sua dieta?".

Foto O festival inclui muitos momentos de cozinha e prova JORGE SIMÃO

Pelo programa, há uma dúzia de "espectáculos" de cozinha ao vivo, para além da "oportunidade de degustar ouriços acabados de abrir na Ouriçaria". Há convidados especiais, para além dos especialistas das Escola do Mar dos Açores e Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril: casos do chef grego Athanasios Kargatzidis, do Costa Fria (Ericeira) e do Baron (Líbano), um dos melhores restaurantes da sua área geográfica nos 50 Best Restaurants Middle East & North Africa; de Tony Salgado do Pestana Palácio do Freixo; da peruana Valéria Olivari (Las Cholas); Bertílio Gomes da Taberna Albricoque e Paulo Morais do Kanazawa, ainda a luzir a sua recente primeira estrela Michelin.

Foto Na Ouriçaria da Ericeira JORGE SIMÃO

Boas companhias para isto tudo: cervejas artesanais, vinhos da região. O programa do festival, em pdf, aqui.

Depois de bem digerido o festival, é esperar pelo próximo mês, porque há mais festa: Em Abril Ouriços Mil, iniciativa da Ouriçaria, informa a organização, "vai colocar ouriços nas mãos de conceituados chefs, portugueses;são sessões baptizadas como Sea Urchin Signature Sessions, "jantares exclusivos que prometem elevar o sabor único a mar do ouriço".