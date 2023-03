Sporting aguentou o embate com o Arsenal

“Leões” empatam (2-2) com o líder da Premier League inglesa no jogo da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa.

Em teoria, parecia um embate impossível, mas o Sporting sobreviveu com grande mérito ao embate com o Arsenal, com um empate (2-2) em Alvalade na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa. Os "leões" estiveram a perder e a ganhar frente ao líder da Premier League inglesa, mas este empate mantém a equipa de Rúben Amorim bem dentro do apuramento e com boas sensações para o jogo da segunda mão, em Londres, na próxima quinta-feira.

O Sporting não entrou nada mal no jogo e até teve a primeira grande oportunidade para marcar. Lançado em profundidade, Pedro Gonçalves entrou na área com a bola controlada tirou um defesa do caminho e atirou ao lado.

Mas, depois de uma entrada adormecida, os "gunners" despertaram e assumiram o controlo, deixando o Sporting entrincheirado na sua área, mas sem criar perigo junto da baliza de Adán. Só de bola parada é que a formação londrina chegou ao golo. Aos 22', Fábio Vieira assumiu a marcação de um canto a partir do lado direito, a bola foi até à pequena área e Saliba, nas alturas fez o 0-1.

O Sporting sentiu o golo e, durante alguns minutos, deixou-se ficar por baixo, mas foi puxado para cima aos 34'. Num canto de Marcus Edwards, Gonçalo Inácio fez o empate e devolveu alguma justiça ao resultado.

Adán foi segurando algumas bolas difíceis até ao intervalo e fez o mesmo nos primeiros minutos de grande pressão dos londrinos na segunda parte. Mas, aos 55', Alvalade veio abaixo. Jogada genial de Edwards, que deixa a bola para Pedro Gonçalves. O 28 dos "leões" remata, Matt Turner defende como pode, mas Paulinho estava bem posicionado para fazer o 2-1.

Pouco depois, aos 61', Paulinho teve oportunidade soberana para fazer o 3-1, após um grande passe de Pedro Gonçalves, mas o ponta-de-lança, sozinho perante Turner, atirou por cima.

Praticamente na resposta, o Arsenal chegou ao empate. Saka parece fazer falta sobre Pedro Gonçalves e imediatamente serve Xhaka. O suíço tenta fazer um passe para a área, mas a bola desvia em Morita e vai para a baliza. Adán a fazer o movimento para o lado contrário e nem teve reacção.